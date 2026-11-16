Itaboraí encerra curso sobre boas práticas para a equidade racial no ambiente escolar - Foto; Divulgação SECOM Prefeitura de Itaboraí

Itaboraí encerra curso sobre boas práticas para a equidade racial no ambiente escolarFoto; Divulgação SECOM Prefeitura de Itaboraí

Publicado 16/11/2026 14:53

A Escola Municipal Profª Marly Cid Almeida de Abreu recebeu, no último sábado (14), a programação de encerramento do curso de formação continuada “Práticas de Ensino para a Equidade na Educação Básica”, desenvolvido com o objetivo de fortalecer iniciativas pedagógicas antirracistas nas escolas da rede pública municipal de Itaboraí . A atividade foi realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e reuniu profissionais da educação em torno de debates e experiências voltados à construção de um ensino mais inclusivo e igualitário.

A iniciativa buscou ampliar os conhecimentos dos educadores sobre equidade racial, diversidade e enfrentamento ao racismo no ambiente escolar. Durante o período de formação, os professores participaram de atividades que estimularam a reflexão sobre as desigualdades presentes na educação e a necessidade de desenvolver metodologias capazes de assegurar condições e oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes.

Programação reuniu atividades pedagógicas

O encerramento também contou com a Jornada Pedagógica dos Anos Finais e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além da segunda Mostra de Práticas Pedagógicas. O espaço foi dedicado à apresentação de projetos, metodologias e experiências desenvolvidas pelos professores nas unidades escolares do município.

A mostra possibilitou o compartilhamento de conhecimentos entre os profissionais, incentivando a circulação de ideias e a ampliação das ferramentas utilizadas no cotidiano das salas de aula. A expectativa é que as iniciativas apresentadas sirvam de inspiração para outros educadores e estimulem a adoção de novas estratégias de combate ao racismo nas escolas municipais.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, ressaltou que investir na qualificação dos profissionais é uma etapa importante para consolidar uma educação comprometida com a igualdade de direitos e oportunidades.

Segundo ele, a formação continuada contribui para preparar os educadores para enfrentar o preconceito, fortalecer práticas antirracistas e desenvolver ambientes escolares que respeitem e valorizem as diferenças. O secretário também destacou que a construção de uma educação inclusiva representa um compromisso compartilhado pela gestão municipal e por toda a rede de ensino.

Troca de experiências fortalece ações antirracistas

O coordenador de Educação Étnico-Racial, Peter Rosa, destacou que o encontro representa um avanço na construção de uma política educacional baseada na equidade, na diversidade e no enfrentamento às diferentes manifestações de racismo.

Ele explicou que o curso procurou ampliar a formação dos professores e incentivar a aplicação de práticas pedagógicas antirracistas nas unidades escolares. Para o coordenador, a troca de experiências entre os profissionais permite conhecer novas possibilidades de trabalho, especialmente para aqueles que ainda encontram dificuldades para iniciar atividades relacionadas à temática.

Peter Rosa também enfatizou que o contato com iniciativas desenvolvidas por outros educadores amplia o repertório pedagógico e favorece a construção coletiva de uma educação mais consciente e comprometida com a igualdade racial.

A coordenadora dos Anos Finais, Erika Félix, também destacou a importância da integração entre as coordenações e do envolvimento dos profissionais na construção de uma educação igualitária. Ela observou que os resultados de iniciativas dessa natureza nem sempre são percebidos imediatamente, mas reforçou a necessidade de persistência e continuidade do trabalho.

Erika ressaltou ainda a satisfação em acompanhar a participação dos educadores, o entusiasmo do grupo e as trocas de conhecimentos proporcionadas pela formação.

Compromisso com uma educação inclusiva

A conclusão do curso reafirma o compromisso da SEMED com a valorização da diversidade étnico-racial e com o desenvolvimento de práticas educacionais que reconheçam as diferenças, combatam o preconceito e promovam o respeito dentro das escolas.

A proposta é contribuir para a formação de estudantes conscientes, capazes de compreender a importância da igualdade de direitos e de participar da construção de uma sociedade mais justa, respeitosa e livre de discriminação.