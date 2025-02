Multidão animada toma a orla de Coroa Grande no primeiro dia do Coroa Folia 2025 - Foto: Italo Dornelles/Comunicação PMI

Multidão animada toma a orla de Coroa Grande no primeiro dia do Coroa Folia 2025Foto: Italo Dornelles/Comunicação PMI

Publicado 11/02/2025 15:56

Itaguaí- A maior festa pré-carnavalesca da Costa Verde não decepcionou e lotou a orla de Coroa Grande no último sábado (8). O Coroa Folia 2025 apresentou, para a alegria dos foliões, Batuque 021; Bateria do Salgueiro; Banda Itaguaí; DJ Dedeco e DJ Batata do Rap.

Para o segundo dia de folia antecipada, 15 de fevereiro, as atrações são as seguintes: Bloco Bola Preta; Cantor DG; Glauco Zulo, e, de novo, DJ Dedeco e DJ Batata do Rap.

O Coroa Folia 2025 é uma festa tradicional que já faz parte do calendário de eventos em Itaguaí. Com um palco e um trio elétrico, a programação inclui atrações locais e de fora do município, todas de bastante sucesso.

Para garantir a segurança do evento, a Prefeitura de Itaguaí conta com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes da Ordem Pública.

O que não pode

Durante o Coroa Folia, não será permitida a entrada de garrafas de vidro, caixas de som, buzinas e equipamentos similares (o som oficial será o único permitido).

As restrições serão válidas nos dias 15 e 16 de fevereiro, até as 6h da manhã.

Interdições no trânsito

Para melhor organização e segurança dos foliões, a Avenida Beira-Mar será interditada no dia 15 de fevereiro, das 16h às 2h do dia 16 de fevereiro.

Apenas moradores com comprovante de residência podem acessar a área, porém o estacionamento na rua e na calçada será proibido.

O Coroa Folia reforça a tradição do pré-carnaval em Itaguaí e garante uma festa organizada e segura para todos os participantes. A Prefeitura pede a colaboração do público para que a celebração ocorra com tranquilidade e respeito às regras.