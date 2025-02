Chamas atingem prédio público e suspendem atendimento à população. - Reprodução

Publicado 10/02/2025 19:46

Prefeitura de Itaguaí informa que um incêndio atingiu o prédio público que abriga as secretarias de Saúde (no terceiro andar) e Educação (no segundo), na Avenida Prefeito Isoldackson Cruz de Brito, 18.745, no bairro Vila Margarida.



O fogo começou em uma das salas da Secretaria de Saúde na manhã desta segunda-feira (10).

Os servidores notaram o começo do incêndio quando chegaram para trabalhar, às 7h, e chamaram o Corpo de Bombeiros imediatamente.

Segundo informações preliminares, o incêndio atingiu a sala do setor de compras e se estendeu para as salas vizinhas. A Secretaria de Educação não foi atingida.

O fogo foi debelado pelos bombeiros por volta das 8h30. Não há informações ainda sobre as causas do incêndio, e não houveram vítimas.

Ainda não há um levantamento sobre os prejuízos resultantes.

Até segunda ordem, não haverá atendimento à população no local.