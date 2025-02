Atendimento em Libras garante mais inclusão para pessoas surdas em Itaguaí. - Foto: Italo Dornelles/Comunicação PMI

Atendimento em Libras garante mais inclusão para pessoas surdas em Itaguaí.Foto: Italo Dornelles/Comunicação PMI

Publicado 11/02/2025 16:03

Itaguaí- As pessoas surdas de Itaguaí têm mais um motivo para se sentirem inclusas: uma intérprete de libras vai ajudar nos atendimentos da subsecretaria da pessoa com deficiência, na Secretaria de Assistência Social. Catiane Mendes, especialista em Libras, vai estar à disposição dos cidadãos surdos para estabelecer uma comunicação eficaz, e assim contribuir para os devidos encaminhamentos às outras secretarias, conforme função da Assistência Social Municipal.

“A ideia da iniciativa é fazer com que as pessoas surdas tenham acesso aos serviços da secretaria. Antes, essas pessoas chegavam aqui e não tinham como se fazer entender. Agora, com a Catiane, a comunicação fica possível e plena”, disse o subsecretário da Pessoa com Deficiência Valnei Costa.

Além de Catiane, outra pessoa, a assistente social Nanni de Paula, é capaz de se comunicar por Libras (língua visual-motora, com estrutura gramatical própria, usada pela comunidade surda do Brasil). Deste modo, de segunda a sexta, das 8h às 17h, garante-se que qualquer pessoa surda que busque atendimento na secretaria terá atendimento com a presteza necessária.

Serviço já em operação

O atendimento em Libras já funcionava de forma experimental desde 24 de janeiro. Conforme explica a Secretária Micheli Sobral: “Não é uma ideia nova, porque sempre foi do nosso interesse que as pessoas surdas não tivessem dificuldades no seu exercício de cidadania. Nossa intenção é estender esse atendimento a outros setores da prefeitura, e vamos nos esforçar para isso”.

Nesta segunda-feira (10), Micheli Sobral, Catiane Mendes e Valnei Costa receberam seis cidadãos surdos no auditório da Secretaria de Assistência Social para marcar o anúncio oficial do serviço. Eles receberam a novidade com entusiasmo e deram depoimentos sobre a dificuldade diária de conseguirem se fazer entender.

Pelo menos na Subsecretaria de Pessoa com Deficiência esse problema não existe mais.

O serviço de atendimento em Libras se soma a outro também já disponível, que é o atendimento por videochamada. Valnei Costa também explicou que em casos de pessoas surdas acamadas a subsecretaria envia um servidor para promover o atendimento. Essas ações fazem parte de um contexto maior da subsecretaria, que é executar programas como: Cuidando de quem cuida, SUB móvel e Itaguaí por mais inclusão.