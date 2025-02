Banana de Itaguaí tem excelência nacional e motivou festa com música, oficinas, atrações infantis e gastronomia - Foto: Reprodução

Publicado 11/02/2025 16:12 | Atualizado 11/02/2025 16:13

Itaguaí- A 2ª edição da Festa da Banana movimentou Itaguaí neste final de semana, dias 08 e 09 de fevereiro, reunindo cultura, gastronomia e diversão no Espaço da Agricultura Familiar do Vale do Mazomba. Com patrocínio do Instituto Cultural Vale e organização do Instituto Mazomba, em parceria com a Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca, o evento cresceu em relação à edição anterior, atraindo mais de 3 mil pessoas ao longo dos dois dias.

A festa é gratuita e contou com uma programação diversificada, incluindo apresentações musicais, oficinas, brincadeiras infantis, além do aguardado concurso gastronômico, que premiou os melhores pratos à base de banana, ingrediente símbolo da região. Autoridades locais marcaram presença, entre elas vereadores, secretários municipais e o prefeito interino Haroldo Jesus, que prestigiou o evento no sábado.

Haroldo Jesus destacou que a festa resgata a cultura da cidade e parabenizou o secretário Carlos Kifer pela idealização da festa da banana: “Kifer, obrigado pela dedicação. Parabéns pela festa, que está resgatando a cultura do nosso município. Conte comigo para fazer cada vez mais por Itaguaí.”

Sabores premiados na gastronomia local

O concurso gastronômico foi um dos pontos altos da festa, destacando a criatividade dos participantes no uso da banana como ingrediente principal. Confira os vencedores:

Categoria Salgado

1º colocado: Bar do Pereira – Bolinho de moqueca de banana-da-terra com camarão

2º colocado: Cervejaria QFase – Pastel de banana-da-terra com costela desfiada e cream cheese

3º colocado: Bar do Parque – Ceviche da Roça (banana, cebola, tomate, vinagre, cheiro-verde e limão)



Categoria Doce

1º colocado: Lar do Pudim – Pudim de banana recheado com doce de leite e calda de banana

2º colocado: Daniele Bullé Confeitaria – Chico Balanceado, sobremesa à base de banana, com creme de confeiteiro e merengue tostado

Categoria voto popular

1° colocado: Lar do pudim

Além do concurso, os visitantes puderam degustar iguarias como nhoque de banana e crepes recheados, mostrando a versatilidade da fruta na culinária.



Muito além da gastronomia

A programação cultural trouxe atrações para todas as idades. Shows de Thatha Almeida, Amaury Cabral, Naissim Paixão e a Explosão do Forró garantiram a trilha sonora do evento, enquanto oficinas de artesanato e gastronomia ensinaram técnicas como tecelagem com fibra de bananeira e preparo de bombons de banana. Para a criançada, touro mecânico, pula-pula e maquiagem artística foram sucesso absoluto.

Banana de Itaguaí: rumo ao reconhecimento nacional

A festa também reforçou a importância da banana de Itaguaí na economia local. Segundo Carlos Sarmento, diretor de projetos da Secretaria de Agricultura e Pesca, o evento fortalece a candidatura do município à Indicação Geográfica (IG) da banana junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), um selo de reconhecimento da qualidade e exclusividade do produto: "A nossa banana tem o maior teor de doçura e de potássio do Brasil, e esse selo pode triplicar o valor de produtos derivados, como geleias e doces", destacou Sarmento.

O secretário de Agricultura e Pesca, Carlos Kifer, também ressaltou a importância do reconhecimento oficial: "Com a certificação, os produtores locais terão um produto valorizado no mercado, ampliando as oportunidades econômicas para a região", explicou o secretário.

A subsecretária de Infraestrutura da pasta, Vânia Carla Rodrigues Félix, comemorou o crescimento da festa e o engajamento dos produtores locais: "A primeira edição foi menor, e agora vemos um evento maior e mais estruturado, com apoio fundamental do prefeito Haroldo Jesus e das secretarias envolvidas. Nossa expectativa é que a terceira edição seja ainda melhor", comentou.

Com o sucesso consolidado, a Festa da Banana de Itaguaí se firma como um evento que valoriza a cultura local, impulsiona a economia e projeta a banana da cidade para o cenário nacional.