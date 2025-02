Professor Matheus Ramos com aluno na Praça do Carvão: boxe é esporte que une saúde, disciplina e socialização. - Foto: Divulgação

Professor Matheus Ramos com aluno na Praça do Carvão: boxe é esporte que une saúde, disciplina e socialização. Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 16:07

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, abriu as inscrições para as aulas gratuitas de boxe infantil. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva entre crianças de 6 a 12 anos, promovendo disciplina, desenvolvimento motor e bem-estar. O projeto será realizado na Praça Maria Cândida, popularmente conhecida como Praça do Carvão.

As aulas serão ministradas pelo professor Matheus Ramos, que pratica boxe há 10 anos e possui cinco anos de experiência como instrutor. Ele destaca que a modalidade vai muito além de uma simples atividade esportiva, e o objetivo do projeto é socializar, integrar e promover a inclusão para as crianças da Comunidade do Carvão.

“O projeto vai trazer mais do que apenas o esporte, irá promover a inclusão, dando equiparidade para que as crianças possam treinar e competir todas no mesmo nível, no mesmo patamar. Eu espero realmente fazer a diferença na vida dessas crianças. Muitas delas nunca saíram do bairro. Imagina, daqui há alguns meses, levar essas crianças para assistir uma competição ou quem sabe participar de uma competição? Proporcionar que elas possam ver o mundo lá fora. O esporte muda vidas! E essa é a minha missão", afirmou o professor.

O treinamento será adaptado à faixa etária das crianças, enfatizando o aspecto lúdico e educacional do esporte. Além dos benefícios físicos, como melhora da coordenação motora e do condicionamento, o boxe infantil ajuda no autocontrole emocional e no desenvolvimento da concentração.

Como participar

As inscrições são feitas diretamente no local das aulas, nos dias e horários das atividades. Confira a programação:

Segunda e quarta às 16h

Praça do Carvão – Rua Piraporã, S/N

Essa é uma grande oportunidade para que as crianças de Itaguaí tenham acesso a um esporte que une saúde, disciplina e socialização. Pais e responsáveis são convidados a levar seus filhos para conhecer e participar do projeto.