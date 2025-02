Os interessados podem se inscrever de 10 a 26 de fevereiro, presencialmente, na Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, na Estrada do Trapiche. - Crédito: divulgação internet

Publicado 13/02/2025 13:28

A Secretaria de Cultura lança, em 10 de março, uma oficina de percussão na Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, com aulas práticas de ritmos brasileiros, técnicas de batidas e manuseio de instrumentos. A iniciativa proporciona uma experiência imersiva na música e une aprendizado técnico com valorização da cultura local.

A oficina atende pessoas a partir de 16 anos e oferece aulas práticas para explorar diferentes sonoridades, ritmos populares e dinâmicas musicais. A Secretaria de Cultura limitou as vagas para manter um ensino de qualidade e garantir um acompanhamento próximo dos instrutores com os alunos.

Inscrições e documentação

Os interessados podem se inscrever de 10 a 26 de fevereiro, presencialmente, na Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, na Estrada do Trapiche (antiga estação de trem).

Para realizar a inscrição, é preciso apresentar os seguintes documentos:

⁠ Cópia do RG e CPF (do participante e do responsável, caso menor de idade)

⁠ Comprovante de residência atualizado

Certidão de nascimento

Comprovante de escolaridade

Foto 3x4 recente

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone (21) 3782-9000 (ramal 3102) ou pelo Instagram @cultura.itaguai.