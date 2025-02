Da esq. para a dir.: Wenderson Buenos Aires, tutor coordenador do curso de Tecnologia em Sistemas de Computação; Tuane Lopes, diretora da Escola Municipal Senador Teotônio Vilela; e Mônica Araújo, tutora coordenadora do curso de Pedagogia: cursos do CEDERJ são no semipresencial, com tutores à disposição. - Foto: Gabriel Igor/Comunicação PMI

Publicado 11/02/2025 16:16

Na manhã do último sábado (8), a Escola Municipal Senador Teotônio Vilela foi palco da Aula Inaugural do Polo CEDERJ Itaguaí, evento que marcou o início do semestre letivo para os novos estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia (UERJ) e Tecnologia em Sistemas de Computação (UFF).

A cerimônia contou com a presença da secretária municipal de Educação, Zélia Correa, que destacou a necessidade de ampliar a divulgação dos cursos oferecidos pelo CEDERJ na cidade. “Muitos munícipes não sabem que temos um polo universitário público aqui em Itaguaí. Nossos alunos do ensino médio, muitas vezes, concluem os estudos e não sabem para onde ir. Nós iremos trabalhar em cima disso, para divulgar essa oportunidade e incentivar nossos jovens a aproveitá-la”, ressaltou.

Ensino superior gratuito e acessível

O Polo CEDERJ Itaguaí integra o Consórcio CEDERJ, que reúne universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro para oferecer cursos superiores gratuitos na modalidade semipresencial. No município, os alunos podem cursar Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Tecnologia em Sistemas de Computação pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Segundo a tutora coordenadora do curso de Pedagogia, Mônica Araújo, todo semestre há um vestibular próprio para ingresso de novos alunos. “São 40 vagas por semestre e, ao final do curso, nossos alunos costumam ser aprovados em concursos públicos, tanto municipais quanto estaduais. O diploma é emitido pela UERJ, o que garante a qualidade e o reconhecimento do curso”, explicou.

Já o curso de Tecnologia em Sistemas de Computação oferece uma formação generalista e versátil. “O aluno sai qualificado para atuar em desenvolvimento web, suporte de redes e até seguir carreira acadêmica, com possibilidade de ingresso em mestrados e doutorados”, afirmou Wenderson Buenos Aires, tutor coordenador do curso pela UFF.

Apoio presencial e flexibilidade

Os cursos do CEDERJ funcionam no modelo semipresencial, com tutores à disposição para auxiliar os alunos nas dificuldades encontradas no ensino a distância. “Temos estudantes de diversas idades, desde jovens recém-saídos do ensino médio até pessoas com mais de 50 anos que buscam uma nova formação. O suporte presencial ajuda muito, especialmente para quem está se adaptando a essa modalidade”, destacou Tuane Lopes, diretora da Escola Municipal Senador Teotônio Vilela.

As aulas são semipresenciais. As tutorias acontecem de terça a sábado e os alunos participam de acordo com a necessidade de cada um. As avaliações obrigatórias são presenciais e aplicadas bimestralmente, aos sábados e domingos.

Oportunidade em Itaguaí e região

Apesar de ser uma oportunidade acessível para os moradores da cidade, a maior parte dos alunos do polo são de municípios vizinhos, como o Rio de Janeiro e de cidades da Baixada Fluminense. “Queremos que mais itaguaienses conheçam e aproveitem essa chance de cursar uma universidade pública e gratuita sem precisar sair da cidade”, ressaltou a coordenadora de Pedagogia.

Os interessados em ingressar nos cursos do Polo CEDERJ Itaguaí devem acompanhar o site oficial do consórcio ( www.cederj.edu.br ) para informações sobre o vestibular, que ocorre a cada semestre.

SERVIÇO

Local: Escola Municipal Senador Teotônio Vilela

Endereço: R. Ivete Lino Ribeiro, 24 - Centro, Itaguaí

E-mail: polo-itaguai@cecierj.edu.br

O Polo CEDERJ Itaguaí já formou centenas de alunos e segue como uma alternativa acessível e de qualidade para quem deseja ingressar no ensino superior.