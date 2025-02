Do total, 33 alunos são de Itaguaí e, após passarem por processo seletivo e curso preparatório, todos ganharam bolsas de estudo de 85% a 100%. - Foto/ Divulgação

Do total, 33 alunos são de Itaguaí e, após passarem por processo seletivo e curso preparatório, todos ganharam bolsas de estudo de 85% a 100%. Foto/ Divulgação

Publicado 19/02/2025 09:01

Itaguaí- “Muito feliz, realizada e grata por tudo e com a certeza que esse é só o começo da minha caminhada”. Esse é o estado de espírito não só da Vitória Guedes, 15 anos, moradora do bairro Santa Cândida, em Itaguaí, mas de todos os 192 alunos que começaram o ano letivo na primeira turma da Escola Técnica Roberto Rocca. A declaração foi dada na aula inaugural, que aconteceu nesta terça-feira, 11 de fevereiro. A escola oferece formação nos níveis médio e técnico nas áreas de mecatrônica e eletromecânica em aulas no horário integral e é exclusiva para jovens dos bairros de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e do município de Itaguaí.

A unidade integra a rede de Escolas Técnicas Roberto Rocca, que já conta com unidades no México e Argentina, que estão entre as 10 mais inovadoras e 50 melhores escolas do mundo. Do total, 33 alunos são de Itaguaí e, após passarem por processo seletivo e curso preparatório, todos ganharam bolsas de estudo de 85% a 100%.

Os alunos receberam material didático, uniforme, um notebook e a Ternium também está custeando alimentação e transporte durante o curso. Para Vitória, a possibilidade de começar os estudos em uma escola técnica de excelência foi uma porta aberta para as próximas oportunidades. “Quando passei foi um sentimento muito bom de alegria, de esperança”, comemorou.

Já Lorena Araújo, 15, também de Itaguaí, acredita que a formação técnica vai fazer a diferença em seu futuro. “Eu sempre tive vontade de fazer algo técnico porque é algo que nos dá mais chances de conseguir um trabalho, e isso vai ser muito bom pra mim. Quando vi essa oportunidade eu me agarrei nela e estou muito orgulhosa de mim mesma”.



Para Pedro Lopes, morador de Parque Primavera, a escola vai proporcionar além do aprendizado técnico, mas também conhecimento de mundo e novas experiências. “Eu quero entender como é a escola da Argentina, a do México. Quero ter a oportunidade de conhecer pessoas de lá. E eu espero aprender coisas que eu possa levar não só para o mercado de trabalho, mas também para a minha vida pessoal”, contou.

Neste primeiro dia os alunos se apresentaram, participaram de dinâmicas, falaram sobre suas expectativas em uma mesa redonda ao lado dos professores e puderam se inspirar ouvindo a trajetória e experiências dos funcionários da Ternium. Eles também conheceram o centro industrial da Ternium e receberam instruções operacionais sobre a escola.

"Hoje é um dia de celebração e agradecimento ao Grupo Techint, em especial à Ternium, por fazer essa realidade acontecer. A unidade trará mudanças bastante positivas para a comunidade, tanto na vida educacional quanto sociocultural. É a comunidade e a indústria transformando vidas e crescendo juntas", explicou Júlio Egreja, Diretor da unidade.

Para a Diretora Institucional e de Relações com a Comunidade da Ternium, Fernanda Candeias, o acesso à educação de qualidade irá fazer a diferença na vida dos estudantes. “O nosso foco é estar cada vez mais próximos da comunidade de Santa Cruz, é a nossa prioridade. Desenhamos cada detalhe da escola, com determinação e resiliência, e estamos convencidos de que este é o caminho para que muitos adolescentes encontrem melhores oportunidades de desenvolvimento profissional e de qualidade de vida”, explicou.

A escola estará pronta no segundo semestre deste ano, enquanto isso as aulas acontecerão provisoriamente em um espaço educacional de Santa Cruz. Com um investimento de R$ 260 milhões da Ternium, a Escola Técnica Roberto Rocca, vai contar com 18 laboratórios em uma área de quase 9 mil metros quadrados construídos e uma área total de 160 mil metros quadrados às margens da Rodovia Rio-Santos. Com um programa educativo de qualidade e excelência, focado na indústria, a ETRR vai formar mão de obra qualificada e impulsionar a empregabilidade na região.

Rede de Escolas Técnicas Roberto Rocca

A rede de escolas leva o nome de Roberto Rocca, um dos principais líderes por trás do Grupo Techint. Em 1945, juntou-se a seu pai, Agostino, na fundação da empresa. Desde o início, Roberto emprestou ao grupo sua visão de um projeto industrial que cresce de mãos dadas com as comunidades vizinhas, tendo como base a educação como ferramenta fundamental.

A unidade integra a rede de Escolas Técnicas Roberto Rocca, e é a terceira do Grupo Techint, do qual a Ternium faz parte. O grupo conta com outras duas escolas, uma na cidade de Pesquería, no México, e outra no município de Campana, na Argentina, que estão entre as 10 mais inovadoras pela transformação de suas metodologias de aprendizagem e entre as 50 melhores escolas do mundo. Todas as unidades compartilham os mesmos valores de cultura industrial do Grupo Techint: segurança, meio ambiente, excelência, inovação e transparência.