Creche Municipal José Antônio Carrasco após reformas.Foto: Rui Okada/Comunicação PMI

Publicado 19/02/2025 11:47

A Prefeitura de Itaguaí reinaugurou a Creche Municipal Vereador José Antônio Carrasco, no bairro Estrela do Céu, nesta terça-feira (18), às 16h. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que tem como objetivo criar melhores condições de infraestrutura na rede pública municipal de ensino: mais conforto, segurança e eficiência nas unidades escolares de Itaguaí.

Além do prefeito interino Haroldo Jesus e da secretária de Educação do município, Zélia Correa, o evento contou com a presença das seguintes autoridades do Executivo: Agenor Teixeira (Obras e Urbanismo); Adilson Pereira Campos Junior – Pimpo (Ordem Pública e Limpeza Urbana); Carlos Kifer (Agricultura e Pesca / Meio Ambiente); Milton Valviesse (Governo); Micheli Sobral (Assistência Social); Oineguelando Rodrigues – Nando (Transportes e Mobilidade Urbana) e Toni Coelho (Turismo e Esportes).

Do Legislativo municipal compareceram os vereadores Sandro da Hermínio; Rachel Secundo; Guilherme Kifer; Julinho; José Domingos e Paty Bumerangue.

A creche recebeu ampla reforma. Houve troca de revestimentos cerâmicos das paredes danificadas, substituição de portas e vasos sanitários, instalação de um novo sistema de exaustão na cozinha (coifa) e renovação da cobertura geral da unidade, com exaustores no parquinho coberto.

Além disso, a rampa de acesso recebeu adequações, com instalação de piso tátil para garantir acessibilidade. A estrutura elétrica passou por melhorias com a instalação de ar-condicionado, enquanto as lajes das caixas d’água e calhas receberam impermeabilização.

OBRAS ENTREGUES E EM ANDAMENTO

A Prefeitura de Itaguaí reinaugurou no último dia 4 de fevereiro duas unidades da rede pública de ensino: a Escola Estadual Municipalizada Santa Rosa e a Escola Municipal Fusao Fukamati. As obras beneficiaram quase 800 dos 20 mil alunos matriculados em Itaguaí.

Há outras obras em andamento em duas escolas municipalizadas: Santa Cândida e Chaperó.

Em Santa Cândida, a reforma inclui troca completa do telhado, com a substituição das estruturas de madeira comprometidas por infiltrações e a adição de uma manta subcobertura, que reduz a incidência térmica e evita danos às salas de aula em caso de quebra das telhas cerâmicas. As salas vão ficar mais agradáveis porque haverá rebaixamento do forro e substituição por gesso acartonado, o que melhora o isolamento termoacústico.

Na cozinha, há reforço da estrutura com a construção de uma laje onde antes havia apenas telhado e forro de PVC. A infraestrutura elétrica passa por atualizações, com a troca da rede elétrica e da rede de computadores. O aumento da carga elétrica aguarda instalação pela concessionária.

Na Escola Municipalizada Chaperó, a obra inclui troca de parte dos revestimentos cerâmicos das paredes, conserto das portas, substituição de vasos sanitários e torneiras, além da reforma geral dos vestiários (com espaço adaptado para pessoas com deficiência).

O piso da quadra da escola vai receber reparos e pintura, substituição de parte da cobertura e novas traves, além de um depósito para guardar material. A acessibilidade também mereceu atenção com a instalação de piso tátil e placas em braile.

Em relação à infraestrutura, a obra vai providenciar a instalação de canaletas ao redor da unidade para melhorar o sistema de drenagem das águas pluviais. O piso, que era de concreto, será de granitina e terá nova pintura. Muro e calçadas também vão sofrer intervenções.

A reforma na Escola Chaperó prevê reforço da segurança com instalação do sistema de prevenção e combate a incêndios, fechamento de áreas para a cisterna e reserva técnica de incêndio, além da troca de parte das luminárias.