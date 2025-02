O governador Cláudio Castro assinou a ordem de serviço para a reforma do condomínio em Vila Margarida, Itaguaí. O projeto prevê melhorias estruturais, hidráulicas e elétricas nos 24 blocos e beneficiará cerca de 2 mil moradores. - Foto: Italo Dorneles

Publicado 24/02/2025 16:55

O governador Cláudio Castro assinou, nesta segunda-feira (24), a ordem de início das obras no Condomínio Residencial Village Brisamar, localizado em Vila Margarida, Itaguaí. O projeto, que beneficiará aproximadamente 2 mil moradores, tem prazo de execução de 10 meses e um investimento estimado em R$ 5 milhões.



A solenidade contou com a presença do presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (CEHAB-RJ), Reginaldo Jardim; do deputado estadual Fábio Silva; do deputado federal Luciano Vieira; do presidente em exercício da Câmara Municipal de Itaguaí, vereador Fabinho Taciano; do prefeito interino de Itaguaí, Haroldo Jesus; além de secretários municipais e vereadores.



O projeto prevê a revitalização estrutural, hidráulica e elétrica dos 24 blocos do condomínio, que abriga 480 apartamentos. O governador destacou a importância da intervenção para garantir mais qualidade de vida aos moradores e sugeriu a construção de uma quadra esportiva, uma academia ao ar livre para a terceira idade e uma área de convivência. Além disso, incentivou os moradores a participarem da escolha da cor dos prédios, promovendo um senso de pertencimento. “Itaguaí é um município estratégico para o nosso estado, e estamos comprometidos em transformar essa cidade em um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Contem comigo, com o governo do estado e com todos os nossos parceiros para seguir avançando”, discursou o governador.



O prefeito interino Haroldo Jesus ressaltou a parceria entre o município e o governo estadual para viabilizar projetos estruturais essenciais para Itaguaí. Ele destacou que, além das obras no Village Brisamar, a retomada das obras na RJ-099 e no Hospital São Francisco só foi possível graças ao apoio do governador Cláudio Castro. "Quero agradecer ao governador Cláudio Castro por estar aqui conosco, demonstrando mais uma vez seu compromisso com Itaguaí. Desde o início da nossa gestão, buscamos essa parceria para destravar projetos fundamentais para a cidade, e o governador prontamente se colocou à disposição", afirmou Haroldo Jesus.



O presidente em exercício da Câmara Municipal, vereador Fabinho Taciano, também comentou sobre a iniciativa: "Esta ação demonstra nosso compromisso com a população. Vila Margarida é um bairro que eu amo, o bairro em que eu fui nascido e criado. Me orgulho muito de hoje estar aqui realizando um sonho, não só meu, mas de todos vocês presentes aqui hoje. Muito obrigado, governador", disse Taciano.



O deputado estadual Fábio Silva reafirmou seu compromisso com a cidade e anunciou o envio de R$ 350 mil em emendas parlamentares para Itaguaí, e R$ 250 mil em investimentos na saúde.



O deputado federal Luciano Vieira também enfatizou o trabalho do prefeito interino para destravar projetos importantes e agradeceu ao governador pelo compromisso com a cidade. “O prefeito Haroldinho assumiu, no dia 1º de janeiro, arregaçou as mangas, e tem trabalhado muito para poder virar a chave do município. É muito importante a gente compartilhar isso e falar que o Haroldinho tem sido um guerreiro, trabalhando todos os dias, de domingo a domingo, tanto no governo federal, quanto no governo estadual, em parceria com o governador Cláudio Castro, para estar mudando a história do município de Itaguaí”, destacou o deputado federal.



O presidente da CEHAB-RJ, Reginaldo Jardim, ressaltou que a população será a principal fiscal da obra e reforçou o compromisso do governo estadual com a habitação social. Segundo o secretário de Estado de Habitação e Interesse Social, Bruno Dauaire, o governo tem investido mais de R$ 1 bilhão na reforma de conjuntos habitacionais e na construção de novas moradias populares.



Com as obras iniciadas imediatamente e os andaimes já instalados, a expectativa é que os moradores do Village Brisamar possam, em breve, contar com um espaço revitalizado e mais digno para viver.



RETOMADA DE OBRAS ESTRATÉGICAS: HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER E REVITALIZAÇÃO DA RJ-099 AVANÇAM



Além das obras no Condomínio Village Brisamar, o prefeito interino Haroldo Jesus e o governador Cláudio Castro destacaram a retomada de dois projetos essenciais para Itaguaí: a reforma do Hospital Municipal São Francisco Xavier e a revitalização da RJ-099.



“Hoje, estamos aqui para celebrar o início de uma obra importante, mas também para reforçar nosso compromisso com Itaguaí. A retomada das obras do Hospital São Francisco Xavier e da RJ-099 são prioridades para nós. Esses projetos não são apenas obras, mas sonhos da população que precisam ser realizados. E eu digo com toda a certeza: não vamos deixar nenhuma obra parada. Terminar o que foi iniciado é respeitar o cidadão que paga seus impostos e merece ver seu dinheiro bem aplicado”, discursou o governador.



O prefeito interino ressaltou a retomada das obras do Hospital Municipal São Francisco Xavier, que estavam paralisadas, apesar dos recursos já estarem disponíveis. "Com muito trabalho e dedicação, conseguimos colocar essa obra de volta nos trilhos. Nosso compromisso é entregá-la em novembro deste ano, garantindo mais estrutura e atendimento de qualidade para nossa população", disse.



Haroldo Jesus também abordou a revitalização da RJ-099, uma via essencial para a mobilidade de Itaguaí, especialmente para os moradores de Piranema. "Encontramos uma obra parada por questões burocráticas, mas, mais uma vez, com o apoio do governo do estado, conseguimos superar esses entraves. O governador já garantiu que após o carnaval voltaremos a Itaguaí para acompanhar de perto a retomada desta importante obra", destacou o prefeito interino.