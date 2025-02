Casa de cultura promete muita troca cultural. - Foto/ Divulgação

Publicado 20/02/2025 12:27 | Atualizado 20/02/2025 13:36

Nesta sexta-feira (21), às 18h, a Casa de Cultura Marise Moreira de Brito receberá mais uma edição do tradicional Sarau da Casa. O evento promete ser uma celebração à arte e à cultura, reunindo recital, música e um bate-papo literário. O encontro contará com a presença da escritora Luana Paiva, que compartilhará suas experiências e inspirações com o público, além da musicalidade de Natã Rangel, a entrada é gratuita.

O Sarau da Casa é uma oportunidade única para quem deseja se conectar com a produção artística de Itaguaí e vivenciar um momento de troca cultural.



O secretário de cultura Willian Cezar fala sobre o retorno do Sarau e promete que terá muito mais.

“Estamos de volta com toda a força da nossa cultura! Muitas novidades estão a caminho para impulsionar nossos artistas. O Sarau é mais uma grande oportunidade para Itaguaí conhecer nosso espaço, valorizar os fazedores de cultura e, é claro, prestigiar nossos talentosos músicos. Estamos começando nesta sexta-feira, mas teremos muitas outras edições”, conta o Secretário de Cultura de Itaguaí.



Serviço:

Data: 21 de fevereiro

Horário: 18h

Local: Casa de Cultura Marise Moreira de Brito (Antiga Estação de Trem de Itaguaí)