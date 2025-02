'Segura Malandro' é uma das obras que fará parte do Cine Clube. - Foto: Reprodução

'Segura Malandro' é uma das obras que fará parte do Cine Clube.Foto: Reprodução

Publicado 20/02/2025 09:27 | Atualizado 20/02/2025 09:27

Os amantes da sétima arte já podem se preparar para o Cine Clube Turma em Cena, que acontece no Espaço Cultural Casa do Palhaço, no bairro Mangueira, entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Com entrada gratuita, a partir das 19h, o evento exibirá curtas e médias-metragens, além de proporcionar ao público uma experiência interativa na Plataforma 360° da Balbúrdia Studios, disponível durante todo o festival. A programação também inclui a “Oficina de Audiovisual – Olhares da Cena”, onde os participantes terão a chance de explorar técnicas de captação de imagem e som, enquadramento, iluminação e narrativa visual.

Além disso, os 50 primeiros espectadores, de cada dia, ganharão pipoca e algodão-doce, tornando a experiência ainda mais especial para quem prestigiar o evento. Outra atração interessante é a apresentação da Banda Municipal de Itaguaí (BAMITA), sob a regência do maestro Felipe Cardoso, na abertura do festival.

“Com uma programação diversificada e repleta de cultura, o Cine Clube Turma em Cena promete encantar o público e valorizar a produção audiovisual independente”, ressalta o produtor cultural e idealizador do Cine Clube Turma Em Cena, Adriano Sampaio Evangelista, o Didi.

Nos dias 20 e 21, às 16h30, com a orientação de Gilson Moreira, a Oficina de Audiovisual – Olhares da Cena” vai mergulhar no cinema independente, onde os participantes poderão descobrir como a tecnologia e a audiodescrição tornam a arte acessível para todos. As vagas são limitadas e a oficina é voltada para pessoas a partir dos 12 anos de idade.

O Cine Clube Turma Em Cena é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pela Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O projeto é uma produção do Grupo Circo Turma Em Cena, idealizado pelo produtor cultural Adriano Didi e que há 25 anos desenvolve e aprimora um estilo artístico original com produções cênicas, audiovisual, circo-teatro, palhaçaria, acrobacias, mágicas, malabares, pernas de paus, teatro de bonecos, musicais, oficinas e brincadeiras que podem se adaptar a todas as idades e todos os locais.

O Espaço Cultural Casa do Palhaço é reconhecido e certificado pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. O endereço é Rua Saldanha da Gama, 43 - Vila Ibirapitanga / Mangueira, Itaguaí.

Programação completa

Dia 20/02 (quinta-feira) - A partir das 19h

Abertura com a BAMITA - Banda Municipal de Itaguaí

Exibição dos filmes: “O Sabiá com Cucaracha e Theobalda” e “Didi na Quarentena”

Oficina de Audiovisual – Olhares da Cena

Experiência Interativa: Plataforma 360° - Balbúrdia Studios

Dia 21/02 (sexta-feira) - A partir das 19h

Exibição dos filmes: “Caminhos do Ouro”, “Mundo Circo” e “Cargo Político - Os Guardiões de Théo Ubaldo”

Oficina de Audiovisual – Olhares da Cena

Experiência Interativa: Plataforma 360° - Balbúrdia Studios

Dia 22/02 (sábado) - A partir das 19h

Exibição dos filmes: “Encanto Tupinambá”, “Segura Malandro”, “Sabedoria de Maria”, “O Circo a Céu Aberto - Arte e Cultura” e “Olhares da Cena” (Filme feito durante os dias de oficina)

Experiência Interativa: Plataforma 360° - Balbúrdia Studios