A praça recebeu aparelhos de academia ao ar livre em aço inoxidável e um novo playground infantil. - Foto: Italo Dornelles

A praça recebeu aparelhos de academia ao ar livre em aço inoxidável e um novo playground infantil. Foto: Italo Dornelles

Publicado 21/02/2025 19:56

A Prefeitura Municipal de Itaguaí realizou, na tarde desta quinta-feira (20), a reinauguração da Praça do Laiá, na Estrada do Teixeira, no bairro Laiá. O evento, que aconteceu às 17h, reuniu moradores, autoridades e contou com uma programação especial para celebrar a entrega do espaço revitalizado.



A requalificação da Praça do Laiá trouxe mais conforto e segurança para a comunidade. Houve revitalização do campo sintético e da arquibancada. A pista de skate ganhou novos canteiros ao redor. A reforma contemplou a construção de vestiários e banheiros. A área de convivência recebeu novos bancos, mesas, área de descanso e mesa de jogos.



A praça recebeu aparelhos de academia ao ar livre em aço inoxidável e um novo playground infantil. A praça, bem arborizada, agora conta com um pergolado, bancos sinuosos e um espaço para estacionamento, o que tornou o ambiente mais agradável e acessível para lazer e esporte.



Para animar a festa, a Secretaria Municipal de Eventos organizou um show de pagode com Naissin Paixão, que embalou o público com grandes sucessos do gênero. Além da música, a reinauguração também trouxe muita competição e esporte para a comunidade.



A Secretaria Municipal de Turismo e Esporte promoveu um torneio de futebol que reuniu diversas equipes locais, incluindo Chaperó, Santa Cândida, Juventus, Amigos do Laiá, Amigos do Monte Serrat, Alvará FC, Katar e Bayer (Leandro). A competição trouxe ainda mais energia ao evento, com jogos disputados e uma torcida animada.



LAZER COM QUALIDADE



A reinauguração contou com a presença de secretários municipais, vereadores e do prefeito interino Haroldo Jesus, que ressaltou a importância da reforma do espaço para a comunidade: “Essa praça é um ponto de encontro para as famílias, um local de lazer, cultura e esporte. Nosso compromisso é continuar investindo na qualidade de vida da nossa população e na valorização dos espaços públicos”, afirmou ele.



O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Agenor Teixeira, destacou que a equipe se dedicou para devolver a praça para a população da melhor forma possível. Ele também ressaltou: “Nosso objetivo é garantir um ambiente de lazer com qualidade, para que os moradores de Itaguaí possam usufruir de um espaço renovado e seguro”.



O presidente em exercício da Câmara Municipal, Fabinho Taciano, comemorou a revitalização da Praça do Laiá, tradicional espaço de lazer da comunidade. Frequentador antigo do local, ele elogiou a gestão municipal pelo avanço da obra. "Fui criado aqui, meus primeiros chutes de bola foram nesta praça. Ver essa revitalização concluída é muito importante, especialmente para as crianças, que precisam de lazer e esporte", afirmou Taciano.