O futuro de Itaguaí segue sem definição. Foto: Reprodução (Redes Sociais)

Publicado 20/02/2025 16:23 | Atualizado 20/02/2025 16:26

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta quinta-feira (20), adiar o julgamento do recurso de Rubem Vieira, mais conhecido como Rubão. A sessão que iria determinar o futuro da candidatura do ex-prefeito de Itaguaí nas eleições de 2024 será remarcada, com uma nova data a ser divulgada em breve.

O Vice Presidente, ministro Nunes Marques, informou a ausência da Ministra Cármen Lúcia na composição da corte. Ficou em aberto a decisão sobre a impugnação de Rubem Vieira (Podemos), na Sessão Ordinária Jurisdicional nº 06.



Rubão busca reverter as decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que negaram seu registro de candidatura com base no artigo 14, § 5º da Constituição Federal. As instâncias anteriores entenderam que sua tentativa de concorrer a um novo mandato configura um terceiro período consecutivo à frente do Executivo municipal, algo proibido pela legislação.



O adiamento do julgamento mantém a incerteza no cenário eleitoral de Itaguaí. A nova data para o julgamento deve ser anunciada nos próximos dias, aumentando a expectativa entre eleitores e candidatos. Enquanto isso, Itaguaí segue sob o comando o Prefeito Interino Haroldo Jesus e o futuro político de Rubem Vieira segue indefinido, e a disputa eleitoral em Itaguaí permanece em suspenso.