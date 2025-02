Foliões lotam as ruas em uma noite de Carnaval repleta de música e alegria. - Foto: Italo Dornelles / Comunicação PMI

Publicado 27/02/2025 15:23

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí divulga programação especial para o Carnaval 2025, com atrações para todas as idades. O governo interino também tomou providências para que a festa transcorra de forma segura e organizada para garantir a animação de todos os foliões. As atividades começam a partir de 1º de março e seguem até o dia 4. São quatro os pontos da cidade em que haverá eventos de Carnaval: Parque Municipal, Coroa Grande, Chaperó e Ilha da Madeira.

No Parque Municipal, a programação começa às 16h, com shows, DJs, praça de alimentação com barracas e food trucks, além de diversas atrações voltadas para as crianças. O Bailinho Infantil promete animar os pequenos foliões, que também podem aproveitar brinquedos infláveis e um espaço kids com personagens vivos.

A festa conta ainda com a Tenda dos Antigos Carnavais, que traz o clima das folias tradicionais, além de fantasias de rua e uma tenda de apoio aos bate-bolas. A animação tem o reforço da bandinha de fanfarra, que percorre o espaço com marchinhas e ritmos carnavalescos.

“O Carnaval de Itaguaí 2025 será inesquecível! Com segurança, alegria e uma programação cheia de blocos, shows e atrações para toda a família. Vamos valorizar a cultura local e garantir uma festa organizada”, afirmou o Secretário de Eventos, Júnior do Sítio.

O CarnaKids, evento voltado para o público infantil, acontece no Parque Municipal (Centro) e na Praça Djalma Reis (Coroa Grande), do dia 1º ao 4, a partir das 16h. Além disso, a programação segue em diferentes bairros, a partir das 19h.

Confira:

SHOWS

Centro de Itaguaí – Parque Municipal

•01/mar – 19h: DJs | 23h: Sandro Martins

•02/mar – 19h: DJs | 23h: Banda Agitaê

•03/mar – 19h: DJs | 23h: Farol da Bahia

•04/mar – 19h: DJs | 23h: Axé do Brasil

Coroa Grande (Praça Djalma Reis)

•01/mar – 19h: DJs | 23h: Blocos e Banda de Fanfarra

•02/mar – 19h: DJs | 23h: Blocos e Banda de Fanfarra

•03/mar – 19h: DJs | 23h: Blocos e Banda de Fanfarra

•04/mar – 19h: DJs | 23h: Blocos e Banda de Fanfarra

Coroa Grande (Orla)

•01/mar – 19h: DJs | 23h: Banda Agitaê

•02/mar – 19h: DJs | 23h: Sandro Martins

•03/mar – 19h: DJs | 23h: Paulo Max e Banda

•04/mar – 19h: DJs | 23h: Glauco Zulo

Chaperó

•01/mar – 19h: DJs | 23h: Axé Itaguaí

•02/mar – 19h: DJs | 23h: Banda Itaguaí

•03/mar – 19h: DJs | 23h: Axé Itaguaí

•04/mar – 19h: DJs | 23h: Paulo Max e Banda MX3

Ilha da Madeira

•01/mar – 19h: DJs | 23h: Paulo Max e Banda MX3

•02/mar – 19h: DJs | 23h: Axé Itaguaí

•03/mar – 19h: DJs | 23h: Banda Itaguaí

•04/mar – 19h: DJs | 23h: Axé Itaguaí

BLOCOS

Sexta-feira

•Bloco Das Piranhas

- Início:18h

- Local: Praça dos Golfinhos

Sábado

•Bloco Futebol Piranha

- Início: 9h

- Local: Em frente à Padaria do Carlinho

•Bloco Dos Chifrudos

- Início: 11h

- Local: Praça do Kome Keto

•Bloco Dos Crias

- Início: 16h

- Local: Praia de Coroa Grande

•Bloco Boi Hola

- Início: 17h

- Local: Praça dos Golfinhos

•Bloco Das Patroas

- Início: 17h

- Local: Rua General Renato Piquet, nº 18, Quadra L, Vila Paraíso

•Bloco Vem Nana

- Início: 18h

- Local: Orla de Coroa Grande

•Bloco Alcateia Rock

- Início: 18h

- Local: Praça dos Golfinhos

Domingo

•Bloco Do Mimi

- Início: 13h

- Local: Ao lado do Varandão Orla Coroa

•Bloco Segura Que Já Deu

- Início: 14h

- Local: Rua José Maria de Brito, nº 24

•Bloco Dos Vizinhos

- Início:15h

- Local: Rua Furtada, Frontal das Ilhas

•Bloco Fla Coroa

- Início: 16h

- Local: Praça dos Golfinhos

•Bloco Rola Cansada

- Início: 19h

- Local: Rua Conselheiro Andrade Figueira, nº 5

•Bloco Do Kome Keto

- Início: 21h

- Local: Praça do Kome Keto

Segunda-feira

•Bloco Boi Hola

- Início: 17h

- Local: Praça dos Golfinhos

•Bloco da Galera

- Início: 16h

- Local: Praia de Coroa Grande

•Bloco Lambe Sal

- Início: 18h

- Local: Orla de Coroa Grande

•Bloco Arrastão da Vila

- Início: 20h

- Local: Orla de Coroa Grande

•Bloco Marreco Vila Geni

- Início: 21h

- Local: Orla de Coroa Grande

Terça-feira

•Bloco Do Serrote

- Início: 09h

- Local: Rua José Maria de Brito, nº 24

•Bloco da Cachaça

- Início: 15h

- Local: Orla de Coroa Grande

•Bloco Rola Cansada

- Início: 19h

- Local: Rua Conselheiro Andrade Figueira, nº 5

INTERDIÇÕES DE VIAS PÚBLICAS

Dias e horários:

•1°/03: 16h às 02h do dia 02/03

•2/03: 16h às 02h do dia 03/03

•3/03: 16h às 02h do dia 04/03

•4/03: 16h às 02h do dia 05/03

Vias interditadas:

•Rua Professora Maria Paes Ferreira (Av. Beira Mar) – do nº 308 até o entroncamento com a Avenida Governador Amaral Peixoto

•Entroncamento da Avenida Alcebíades Andrade de Rocha com Rua Hildebrando de Góis até o entroncamento com a Rua Professora Maria Paes Ferreira (Avenida Beira Mar)

•Travessa Emília Sucena

•Ruas laterais à Praça Djalma Reis (perpendiculares à Avenida Beira Mar)

Restrições:

•Moradores, mesmo com comprovante de residência, não poderão transitar com veículos nas vias interditadas nos horários estabelecidos

•Viaturas de polícia, Corpo de Bombeiros, ambulâncias, fiscalização de trânsito, Defesa Civil e Guarda Municipal terão acesso liberado

•Prestadores de serviço urgentes deverão solicitar autorização ao agente de trânsito responsável no local

RESTRIÇÕES DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS NA ILHA DA MADEIRA

Período: 1º a 4/03

Horário: 7h às 20h

•Ônibus e micro-ônibus de fretamento não poderão acessar a Ilha da Madeira. É permitido o trânsito apenas até o número 363 da Estrada Joaquim Fernandes.

•A medida não se aplica a ônibus de concessionárias de transporte público e vans regulares ou transporte de funcionários com comprovação de serviço.

A Prefeitura reforça a importância de uma folia segura e consciente. O público pode levar coolers, mas não é permitido a entrada com garrafas de vidro nos locais do evento.