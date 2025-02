O programa também estimula a integração entre as escolas da rede municipal, o que possibilita troca de experiências entre os alunos e fortalece o vínculo com a cultura. - Reprodução

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Educação, lançou o Projeto Coral nas Escolas - "Vozes da Gente", uma iniciativa que visa integrar a música ao ambiente escolar como ferramenta pedagógica. O projeto busca estimular a criatividade, a expressão e a socialização dos alunos, além de valorizar a cultura brasileira e revelar talentos musicais dentro da rede municipal.

Com o objetivo de incorporar a música aos currículos escolares, o programa já conta com 28 unidades participantes, incluindo as três EMEIs - Escolas Municipais de Educação Infantil. Ao todo, todas as escolas que atendem alunos do Pré-I ao 9º ano podem participar, o que inclui crianças a partir dos 4 anos de idade.

Música e educação

A música é um importante recurso no aprendizado e traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento dos alunos. Estudos mostram que a prática do canto coral melhora a concentração, trabalha a disciplina, desenvolve a autoconfiança e promove a inclusão. No Coral nas Escolas, a proposta é utilizar esse potencial para aproximar os estudantes da música popular brasileira, além de resgatar grandes compositores e estilos que marcaram gerações.

O programa também estimula a integração entre as escolas da rede municipal, o que possibilita troca de experiências entre os alunos e fortalece o vínculo com a cultura.

Formação para agentes

Cada escola participante indica um servidor da unidade para atuar como agente de canto coral, que terá papel fundamental no desenvolvimento do projeto. Esses profissionais participarão de encontros mensais de capacitação promovidos pela Secretaria de Educação. A primeira formação acontece no dia 27 de março, de modo a garantir que as unidades estejam preparadas para conduzir o coral com qualidade e entusiasmo.

Apresentações e eventos

Os corais escolares farão apresentações no contexto dos projetos pedagógicos das próprias escolas, e podem ser abertas à comunidade escolar. Além disso, os alunos terão a oportunidade de se apresentar em encontros de corais, o que promove a integração entre as unidades participantes. O primeiro grande evento já tem previsão para acontecer: setembro. Será uma homenagem especial à Jovem Guarda, um dos movimentos mais marcantes da música brasileira.

Inscrições e participação

Com a divulgação do projeto pelas escolas, os alunos podem se inscrever diretamente com a equipe da unidade. Com o envolvimento da comunidade escolar e o entusiasmo dos participantes, o Coral nas Escolas - "Vozes da Gente" promete ser um marco cultural e educacional na rede municipal de Itaguaí.