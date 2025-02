Alunos fazem visita à Secretaria de Agricultura em Itaguaí: projeto promove vínculos com a natureza, consciência ecológica e sustentabilidade. - Foto: Italo Dornelles/Comunicação PMI

Alunos fazem visita à Secretaria de Agricultura em Itaguaí: projeto promove vínculos com a natureza, consciência ecológica e sustentabilidade. Foto: Italo Dornelles/Comunicação PMI

Publicado 27/02/2025 15:56

A Prefeitura de Itaguaí lançou na tarde desta quarta-feira (26) o projeto “Educação Agroecológica” de 2025, uma iniciativa que aproxima estudantes da rede pública municipal de ensino da realidade do campo, do plantio, da criação de animais, e, no aspecto geral, com a consciência ambiental e a sustentabilidade.

Autoridades, funcionários e cidadãos acompanharam a cerimônia de assinatura da parceria que oficializa a execução do projeto entre as secretarias de Educação e Agricultura e Pesca em uma das instalações desta última.

Do Poder Executivo Municipal, além do prefeito interino Haroldo Jesus, do secretário Carlos Kifer (Agricultura e Pesca e interino de Meio Ambiente) e da secretária Zélia Corrêa (Educação), compareceram: Juliana Rodrigues Silva (secretária da Mulher) e Micheli Sobral (secretária de Assistência Social).

Do Poder Legislativo, estavam presentes os vereadores Guilherme Kifer, Rachel Secundo, Karine Brandão, Sandro da Hermínio, Paty Bumerangue e José Domingos.

O projeto tem como objetivo promover a educação agroecológica entre crianças e adolescentes das escolas de Itaguaí, a fim de estimular a curiosidade, criatividade e responsabilidade socioambiental. Os jovens vão aprender sobre ecossistemas e biodiversidade; ciclo da água e conservação; solo, compostagem e nutrientes; plantas medicinais; bem-estar animal; alimentação saudável; dentre outros temas.

Como funciona

Dois grupos de até 35 alunos da rede municipal vão fazer uma visita às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, um na parte da manhã e outro à tarde.

A equipe técnica da secretaria vai orientar os alunos em diversas atividades que envolvem a horta e o aquário, cuidados com os animais, experiências sensoriais com as plantas, técnicas de artesanato de reciclagem e outras oficinas. Essas atividades são diferenciadas ao se levar em conta a faixa etária dos alunos.

A secretária Zélia Corrêa explicou que no primeiro trimestre do projeto são 11 unidades escolares e 555 alunos envolvidos.

O prefeito interino Haroldo Jesus ressaltou que o projeto é uma ideia excelente em tempos de novas tecnologias, de modo a incentivar o contato direto dos jovens com a natureza: “É uma ideia excelente, pois o jovem de hoje em dia não tem mais contato com a terra, com o rural, e fica preso às telas. Com educação agroecológica eles percebem que o mundo é mais vasto, e fora dos celulares há toda uma vida, uma vivência maravilhosa”.