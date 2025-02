O pagamento de duas folhas no mesmo mês exigiu muita dedicação dos servidores das pastas envolvidas. - Foto/ Divulgação

O pagamento de duas folhas no mesmo mês exigiu muita dedicação dos servidores das pastas envolvidas. Foto/ Divulgação

Publicado 27/02/2025 16:06

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí já tem um calendário de pagamentos do funcionalismo do município com datas até dezembro de 2025.

O anúncio do calendário é o cumprimento do compromisso firmado ainda no começo de janeiro deste ano: o de que os pagamentos seriam sempre no mês vigente do salário, e não mais até o quinto dia útil do mês subsequente, como vinha sendo praticado na gestão anterior.



As datas determinadas são as seguintes: fevereiro (dia 28); março (31); abril (30); maio (30); junho (30); julho (31); agosto (29); setembro (30); outubro (31); novembro (28) e dezembro (30).



Duas folhas em janeiro



O pagamento dos salários dos servidores em janeiro de 2025 envolveu o esforço de uma força-tarefa que envolveu as secretarias de Fazenda e Administração, com a ajuda da Tesouraria.



No dia 10 de janeiro, a prefeitura pagou os salários de dezembro de 2024 e no dia 30 seguinte fez o pagamento do mês vigente. O compromisso do governo interino foi o de que a prefeitura manteria a prática de realizar o pagamento em uma data do próprio mês. Tal medida se verifica agora, com a divulgação do calendário para o ano inteiro.



O pagamento de duas folhas no mesmo mês exigiu muita dedicação dos servidores das pastas envolvidas. Além disso, a arrecadação antecipada e uma auditoria para determinar possíveis inconsistências na folha de pagamento foram decisivas para que a operação tivesse sucesso.