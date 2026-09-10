Carga roubada foi recuperada pela PM - Divulgação/Reprodução PM

Carga roubada foi recuperada pela PM Divulgação/Reprodução PM

Publicado 10/09/2026 19:01

Um caminhão com uma carga de material esportivo foi recuperado pela Polícia Militar na quarta-feira (9), na Comunidade Sem Terra, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A ação aconteceu após os agentes receberem informações sobre um roubo de carga em andamento.

Segundo a Polícia Militar, o motorista estava sendo mantido sob custódia de criminosos quando os policiais chegaram ao local. Ele foi liberto durante a operação.

O caminhão e a carga recuperada foram encaminhados para as providências cabíveis. Não foram divulgadas informações sobre prisões relacionadas à ocorrência.

Polícia detém dois suspeitos e apreende drogas em comunidade de Itaguaí

Em outra ocorrência também na localidade do Sem Terra, policiais do 24º BPM prenderam dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas e apreenderam material entorpecente e um rádio transmissor nesta quinta-feira (10).

Drogas apreendidas no Sem Terra Divulgação/Reprodução PM

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região quando os dois suspeitos tentaram fugir ao perceber a presença das equipes. Após um cerco tático, ambos foram alcançados e detidos.

Durante a ação, os policiais apreenderam farto material entorpecente, além de um rádio transmissor que, segundo a corporação, era utilizado na comunicação do tráfico. A ocorrência foi encaminhada para a 50ª DP (Itaguaí), onde foram adotadas as medidas cabíveis.