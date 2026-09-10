Carga roubada foi recuperada pela PM Divulgação/Reprodução PM
Carga roubada é recuperada com motorista em Itaguaí
Caminhão com material esportivo foi localizado na Comunidade Sem Terra, onde dois homens foram presos com drogas
Alunos de Itaguaí se destacam no programa de bolsas da Ternium
Dos 290 estudantes premiados, 120 são de Itaguaí; bolsas chegam a R$ 9 mil e reconhecem excelência acadêmica
Fim de semana de chuva na Costa Verde
Desde ontem (5) a chuva não para no litoral e na região metropolitana do Rio. A instabilidade levou a Prefeitura de Itaguaí cancelar o desfile de 7 de setembro
Homem é preso após se passar por funcionário da Prefeitura de Itaguaí
Suspeito apresentou contracheques e pedido de empréstimo com dados falsos atribuídos à Prefeitura em agência bancária do Centro
Três são presos com pistola e drogas durante ação da PM em Itaguaí
Os suspeitos foram detidos durante patrulhamento no Sem Terra, onde policiais apreenderam uma pistola, munições e grande quantidade de drogas
Operação da Polícia Civil mira desmanche de veículos e furto de cabos em Itaguaí
A ação é da 50ª DP que cumpriu 11 mandados em dois municípios do Rio, entre eles na região metropolitana. Três pessoas foram presas em flagrante
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