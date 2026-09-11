Desconto pode chegar até 80% na conta do cliente - Divulgação/Rio+Saneamento

Desconto pode chegar até 80% na conta do clienteDivulgação/Rio+Saneamento

Publicado 11/09/2026 19:18

A Rio+Saneamento realiza, durante o mês de setembro, a campanha "Mês do Cliente", com condições especiais para consumidores que desejam regularizar débitos. Moradores de Itaguaí, Paracambi e Seropédica podem aproveitar a iniciativa até o dia 30 de setembro, com descontos de até 80%.

A campanha busca facilitar a negociação das contas em atraso e permitir que os clientes coloquem os pagamentos em dia. Os débitos podem ser quitados via Pix ou cartão de débito. Também há opção de parcelamento no cartão de crédito, com incidência de juros da operadora.

Para consultar as condições disponíveis e realizar a negociação, os consumidores podem entrar em contato pelo telefone 0800 772 1027, acessar a Agência Virtual no site da Rio+Saneamento ou utilizar o aplicativo Cliente Rio+, disponível nas lojas de aplicativos.

O atendimento também pode ser feito presencialmente nos seguintes endereços: Itaguaí Rua Pref. José Maria de Brito, 158-256, Monte Serrat. Paracambi Rua Célio Nunes Neto, 25, Centro e Seropédica Avenida Ministro Fernando Costa, 1119, loja 111, Centro.