Eduardo Paes na RJ - 099 em Itaguaí - Divulgação/assessoria candidato

Eduardo Paes na RJ - 099 em ItaguaíDivulgação/assessoria candidato

Publicado 18/09/2026 18:23

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) afirmou que pretende concluir as obras da RJ-099, conhecida como Reta de Piranema, caso seja eleito. A declaração foi feita durante uma agenda em Itaguaí, após uma conversa com o prefeito Haroldo Jesus sobre a situação da rodovia, que liga o município a Seropédica e está com a intervenção suspensa.

Com cerca de 15 quilômetros, a RJ-099 liga a BR-465, antiga Rio-São Paulo, à Rodovia Rio-Santos (BR-101). A estrada também integra uma das rotas de acesso ao Complexo Portuário de Itaguaí.

Durante a passagem pelo município, Paes afirmou que pretende retomar e finalizar a intervenção na rodovia.

-Estive agora conversando com o prefeito Haroldo e eu quero assumir esse compromisso com o povo de Itaguaí, de Seropédica. A gente vai concluir essa obra”- declarou.

Segundo o sistema de acompanhamento de projetos do Governo do Estado, a intervenção prevê a restauração do pavimento e melhorias físicas e operacionais no trecho entre a BR-465 e a BR-101, além da construção de acostamento e ciclovia.

O investimento informado é de R$ 145,8 milhões. A obra passou por períodos de execução e paralisação nos últimos anos e consta atualmente como suspensa desde 3 de junho de 2026.

Durante a declaração, Paes criticou a gestão do ex-governador Cláudio Castro e relacionou a situação da rodovia à disputa pelo governo estadual. O candidato também mencionou o deputado estadual Douglas Ruas (PL), que disputa o cargo de governador.

-Isso é o retrato do abandono do governo Castro - afirmou Paes.

O candidato também disse que, caso seja eleito, pretende adotar um modelo permanente de conservação das rodovias estaduais, com manutenção, recapeamento e estruturas voltadas à segurança.

-As RJs vão voltar a ter atenção, manutenção, módulo de segurança, manutenção permanente e recapeamento - declarou.

A situação da Reta de Piranema já vinha sendo discutida entre a Prefeitura de Itaguaí e o Governo do Estado. A administração municipal defende a retomada das intervenções devido à importância da rodovia para a ligação entre Itaguaí e Seropédica e para o acesso à região portuária.