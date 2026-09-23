Reta de Piranema, em Itaguaí - Divulgação

Reta de Piranema, em ItaguaíDivulgação

Publicado 23/09/2026 16:26 | Atualizado 23/09/2026 20:13

O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) retomou as obras de recuperação da RJ-099, conhecida como Reta de Piranema, em Itaguaí, após cobranças feitas pelo prefeito Haroldo Jesus pela continuidade dos serviços. A intervenção é considerada importante para melhorar as condições de circulação em uma das principais ligações rodoviárias do município.

Nesta semana, equipes e máquinas avançaram para a aplicação de uma nova camada de asfalto em um trecho que já havia passado pelo processo de fresagem. Nessa etapa, a camada deteriorada do pavimento é retirada para preparar a pista para receber o novo revestimento. O trabalho marca uma nova fase da recuperação da rodovia, que vinha sendo acompanhada pela Prefeitura de Itaguaí.

A RJ-099 liga Itaguaí a Seropédica e conecta a BR-465, antiga Rio-São Paulo, à BR-101, a Rio-Santos. A rodovia tem cerca de 15 quilômetros de extensão e também é utilizada como uma das rotas de acesso ao Complexo Portuário de Itaguaí, concentrando o tráfego de veículos que circulam entre a região metropolitana e o litoral sul fluminense.

Na semana passada, Haroldo Jesus voltou a cobrar do Governo do Estado uma solução para as condições da estrada. Segundo o prefeito, a manutenção e a pavimentação da RJ-099 são de responsabilidade estadual. O município aguarda a conclusão dessa etapa para executar melhorias na iluminação pública ao longo da pista.

Chuvas pioram tráfego na RJ-099

As condições de tráfego haviam piorado durante o período de chuvas, principalmente nos pontos onde a pavimentação ainda não havia sido concluída. Diante da situação, a Prefeitura de Itaguaí chegou a realizar uma intervenção paliativa para garantir a circulação de veículos enquanto aguardava o avanço dos serviços estaduais.

A recuperação da RJ-099 passou por diferentes períodos de execução e paralisação nos últimos anos. De acordo com o sistema de acompanhamento de projetos do Governo do Estado, a intervenção prevê a restauração do pavimento e outras melhorias entre os entroncamentos com as BRs 465 e 101.

O projeto tem investimento previsto de R$ 145,8 milhões e registrava 73,77% dos recursos liquidados. Além da nova pavimentação, estão previstas melhorias na sinalização horizontal e vertical e no sistema de iluminação da rodovia. A conclusão das etapas deverá contribuir para melhorar a segurança e as condições de deslocamento de moradores, trabalhadores e motoristas que utilizam diariamente a Reta de Piranema como ligação entre Itaguaí, Seropédica e o acesso ao complexo portuário, em toda a extensão.