Momento da abordagem ao jovem de 23 anos preso pela Civil no shopping da Baixada FluminenseDivulgação/Reprodução Rede Social

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Jaciara Santos
Uma ação conjunta da 50ª DP (Itaguaí) e da 59ª DP (Duque de Caxias) resultou na localização e prisão de um homem de 23 anos, foragido da Justiça, em um shopping da Baixada Fluminense, neste sábado (19).
A captura ocorreu após policiais cruzarem informações de inteligência. O homem é investigado por furto qualificado mediante fraude, tendo como vítima uma pessoa idosa, de 75 anos.
Segundo as investigações, o grupo utilizava o golpe do falso funcionário bancário para enganar as vítimas. O esquema teria causado um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 101 mil. Ainda de acordo com a polícia, o preso teria sido beneficiário de cerca de R$ 57 mil.
Após as formalidades de polícia judiciária, o capturado será apresentado à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.
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