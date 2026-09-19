Momento da abordagem ao jovem de 23 anos preso pela Civil no shopping da Baixada FluminenseDivulgação/Reprodução Rede Social
Foragido por golpe contra idoso é preso em shopping na Baixada
Homem de 23 anos é investigado por integrar grupo que aplicava golpe do falso funcionário bancário e causou prejuízo de R$ 101 mil
Paes promete concluir obra de R$ 145,8 milhões em Itaguaí
Candidato ao governo do Rio afirma que pretende retomar intervenção na RJ-099 e manter conservação permanente das rodovias estaduais
"Mês do Cliente" oferece até 80% de desconto em débitos de água
Moradores de Itaguaí e Seropédica podem negociar contas atrasadas até 30 de setembro com condições especiais da Rio+Saneamento
Carga roubada é recuperada com motorista em Itaguaí
Caminhão com material esportivo foi localizado na Comunidade Sem Terra, onde dois homens foram presos com drogas
Alunos de Itaguaí se destacam no programa de bolsas da Ternium
Dos 290 estudantes premiados, 120 são de Itaguaí; bolsas chegam a R$ 9 mil e reconhecem excelência acadêmica
Fim de semana de chuva na Costa Verde
Desde ontem (5) a chuva não para no litoral e na região metropolitana do Rio. A instabilidade levou a Prefeitura de Itaguaí cancelar o desfile de 7 de setembro
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