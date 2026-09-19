Momento da abordagem ao jovem de 23 anos preso pela Civil no shopping da Baixada Fluminense - Divulgação/Reprodução Rede Social

Momento da abordagem ao jovem de 23 anos preso pela Civil no shopping da Baixada FluminenseDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 19/09/2026 23:56

Uma ação conjunta da 50ª DP (Itaguaí) e da 59ª DP (Duque de Caxias) resultou na localização e prisão de um homem de 23 anos, foragido da Justiça, em um shopping da Baixada Fluminense, neste sábado (19). A captura ocorreu após policiais cruzarem informações de inteligência. O homem é investigado por furto qualificado mediante fraude, tendo como vítima uma pessoa idosa, de 75 anos. Segundo as investigações, o grupo utilizava o golpe do falso funcionário bancário para enganar as vítimas. O esquema teria causado um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 101 mil. Ainda de acordo com a polícia, o preso teria sido beneficiário de cerca de R$ 57 mil. Após as formalidades de polícia judiciária, o capturado será apresentado à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

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