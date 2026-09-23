"Tutinha" foi preso em casa pela Civil de ItaguaíDivulgação/Polícia Civil
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"Tutinha" de 20 anos foi localizado em Jardim Alvorada e tinha mandado de prisão preventiva por roubo de motocicleta cometido em 2025
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Carga roubada é recuperada com motorista em Itaguaí
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