"Tutinha" foi preso em casa pela Civil de Itaguaí - Divulgação/Polícia Civil

"Tutinha" foi preso em casa pela Civil de ItaguaíDivulgação/Polícia Civil

Publicado 23/09/2026 11:51

Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) prenderam, nessa terça-feira (22), um homem de 20 anos conhecido como “Tutinha” ou “MT do Chapadão”. Ele foi localizado no bairro Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu, e era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da cidade.

Segundo as investigações, o suspeito teria participado de um roubo de motocicleta ocorrido em 28 de agosto de 2025, na Rua Governador Leonel Brizola, na baixada fluminense. De acordo com a polícia, ele e outros três suspeitos teriam abordado a vítima com emprego de violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo.

Ainda segundo a Polícia Civil, durante o crime, a vítima teve a motocicleta roubada e foi atingida por um disparo em uma das pernas. Em depoimento, ela reconheceu “Tutinha” como um dos envolvidos e apontou o homem como responsável pelos disparos.

Após a prisão, o suspeito foi levado para a sede da 50ª DP, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que informações sobre crimes e criminosos sejam repassadas pelos canais de denúncia. O sigilo é garantido.

50ª DP – Itaguaí: WhatsApp (21) 98596-7411

Disque-Denúncia: (21) 2253-1177

WhatsApp Disque-Denúncia: (21) 96802-1650.