Apreensão no Sem Terra, Itaguaí - Divulgação/PM

Apreensão no Sem Terra, ItaguaíDivulgação/PM

Publicado 25/09/2026 21:15

Uma ação realizada por policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), nesta sexta-feira (25), terminou com a detenção de um homem apontado pelas autoridades como responsável pela gerência de atividades ilícitas na Comunidade do Sem Terra, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi localizado durante a operação e estava fora do sistema prisional. Contra ele, havia uma ordem judicial de recaptura em aberto. A medida indicava que o suspeito deveria ser novamente encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da determinação da Justiça.

Durante a ocorrência, os agentes também encontraram uma grande quantidade de material ilícito. Um rádio comunicador, foi recolhido pela equipe policial. O material foi apreendido e levado para a delegacia, juntamente com o homem detido.

A ocorrência foi encaminhada para a 50ª Delegacia de Polícia (50ª DP), em Itaguaí, responsável pelo registro e apresentação do caso. Na unidade policial, o material recolhido foi apresentado aos agentes da Polícia Civil para os procedimentos previstos.

De acordo com a Polícia Militar, a ação faz parte do trabalho de policiamento realizado na região. A identificação do homem como responsável pela gerência de atividades ilícitas é uma informação atribuída pelas autoridades e deverá ser analisada no âmbito da investigação e dos procedimentos legais.

O caso permanece sob responsabilidade da 50ª DP, que deverá adotar as medidas cabíveis a partir das informações apresentadas durante a ocorrência. A situação do material apreendido também será avaliada pela autoridade policial.

A ação ocorreu na Comunidade do Sem Terra, área de Itaguaí que recebe operações de segurança voltadas à repressão de atividades criminosas. A presença de equipes policiais no local resultou na localização do suspeito, que, segundo a corporação, tinha a ordem de recaptura em aberto.

Após a apresentação da ocorrência na delegacia, caberá às autoridades competentes dar prosseguimento ao mandado judicial que foi cumprido e ao material recolhido durante a ação.