Apreensão no Sem Terra, ItaguaíDivulgação/PM
Homem com mandado de recaptura é detido durante ação em Itaguaí
Polícia Militar apreendeu grande quantidade de material ilícito e um rádio comunicador durante operação na Comunidade do Sem Terra, nesta sexta-feira (25)
Após cobrança do prefeito de Itaguaí, Estado retoma obras em Piranema
DER-RJ voltou a atuar na RJ-099, em Itaguaí, com aplicação de nova camada de asfalto após cobrança pela retomada dos serviços
Polícia Civil de Itaguaí captura suspeito de roubo de motocicleta na baixada
"Tutinha" de 20 anos foi localizado em Jardim Alvorada e tinha mandado de prisão preventiva por roubo de motocicleta cometido em 2025
Foragido por golpe contra idoso é preso em shopping na Baixada
Homem de 23 anos é investigado por integrar grupo que aplicava golpe do falso funcionário bancário e causou prejuízo de R$ 101 mil
Paes promete concluir obra de R$ 145,8 milhões em Itaguaí
Candidato ao governo do Rio afirma que pretende retomar intervenção na RJ-099 e manter conservação permanente das rodovias estaduais
"Mês do Cliente" oferece até 80% de desconto em débitos de água
Moradores de Itaguaí e Seropédica podem negociar contas atrasadas até 30 de setembro com condições especiais da Rio+Saneamento
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