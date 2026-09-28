Preso por suspeito de golpes a idosos - Divulgação/Polícia Civil

Preso por suspeito de golpes a idososDivulgação/Polícia Civil

Publicado 28/09/2026 21:16

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (28), a Operação Vale Gás para desarticular um grupo investigado por aplicar golpes contra idosos em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Três suspeitos foram presos preventivamente durante a ação, realizada por agentes da 50ª DP (Itaguaí).

De acordo com as investigações, os criminosos abordavam pessoas idosas oferecendo um suposto cadastramento em um programa de auxílio chamado “Vale Gás”. A proposta, segundo a polícia, era utilizada como estratégia para ganhar a confiança das vítimas e conseguir informações pessoais.

Durante as abordagens, os suspeitos teriam obtido dados cadastrais e a biometria dos idosos. Com essas informações, conforme apurado pela Polícia Civil, o grupo conseguia abrir contas bancárias e contratar empréstimos consignados sem o conhecimento ou autorização das vítimas.

Ainda segundo a investigação, depois da contratação dos empréstimos, os valores eram transferidos para contas bancárias relacionadas aos integrantes do esquema. A polícia trabalha para identificar todas as movimentações financeiras e dimensionar o prejuízo causado às vítimas.

Uma das pessoas lesadas, de 65 anos, teria sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 23,6 mil. O caso ajudou a investigação a identificar o modo de atuação atribuído ao grupo e a reunir elementos para os pedidos de prisão preventiva.

As diligências continuam após a prisão dos três investigados. A Polícia Civil busca localizar um quarto suspeito que ainda não foi encontrado. Os agentes também tentam identificar outros possíveis integrantes da organização e esclarecer quem seria o responsável pela coordenação do esquema.

A corporação reforçou o alerta para que idosos e familiares mantenham atenção diante de ofertas de benefícios sociais feitas por desconhecidos. A orientação é não fornecer documentos, dados pessoais, biometria, senhas ou informações bancárias durante abordagens desse tipo.

A Polícia Civil recomenda ainda que qualquer suspeita de fraude seja comunicada às autoridades. A investigação da 50ª DP continua para esclarecer a extensão do esquema e verificar se outras pessoas foram vítimas da mesma prática em Itaguaí. A polícia pede que pessoas que teriam sido lesadas procurem a DP para fazer a denuncia, através de um boletim de ocorrência.

Os três suspeitos presos estão à disposição da Justiça. A identidade não foi ivulgada.