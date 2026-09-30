Prefeito de Itaguaí, Haroldinho (D) e Eduardo Paes(Centro) pela conclusão das obras da Reta de Piranema - Divulgação/PMI

Prefeito de Itaguaí, Haroldinho (D) e Eduardo Paes(Centro) pela conclusão das obras da Reta de PiranemaDivulgação/PMI

Publicado 30/09/2026 18:53

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) incluiu Itaguaí em uma série de propostas voltadas a municípios da Região Metropolitana que possuem demandas antigas por investimentos estaduais. Entre os compromissos apresentados estão a conclusão das obras da Reta de Piranema, a expansão do sistema BRT até Itaguaí e Seropédica e a retomada do transporte ferroviário de passageiros entre Santa Cruz e o município.

As propostas foram apresentadas durante agendas de campanha realizadas em setembro. A RJ-099, conhecida como Reta de Piranema, foi tema de uma visita de Paes a Itaguaí no dia 18. A rodovia possui aproximadamente 15 quilômetros e liga a BR-465 à Rodovia Rio-Santos (BR-101), além de funcionar como uma das principais rotas de acesso ao Complexo Portuário de Itaguaí.

A intervenção de recuperação da estrada está orçada em R$ 145,8 milhões e passou por períodos de execução e paralisação. Na visita, Paes afirmou que pretende concluir o serviço caso seja eleito e também defendeu uma política permanente de conservação das rodovias estaduais.

Poucos dias depois, o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) retomou os trabalhos na RJ-099. Equipes avançaram para uma nova etapa da pavimentação, com aplicação de asfalto em trecho que havia passado por fresagem. A retomada ocorreu após cobranças da Prefeitura de Itaguaí pela continuidade da intervenção.

Na área de mobilidade, Paes anunciou, em 25 de setembro, durante visita às obras do Terminal BRT Bairro Imperial Santa Cruz, a intenção de estender o sistema até Itaguaí e Seropédica. A proposta prevê que a expansão seja integrada ao novo terminal, criando uma ligação com a rede de transporte da capital.

O candidato também afirmou que pretende recuperar o transporte ferroviário de passageiros entre Santa Cruz e Itaguaí. Atualmente, o serviço regular de trens de passageiros termina em Santa Cruz. Segundo Paes, a proposta busca restabelecer uma ligação que já existiu entre o município e a Zona Oeste do Rio.

Os projetos ferroviário e de BRT, entretanto, ainda não tiveram cronograma de execução nem valores de investimento divulgados.

As propostas foram recebidas pelo prefeito de Itaguaí, Haroldinho Jesus (PDT), que tem cobrado maior participação do governo estadual nas demandas do município. Para o prefeito, a conclusão da Reta de Piranema e os projetos de transporte estão entre as principais necessidades de infraestrutura da cidade.

A agenda de Paes também inclui propostas de mobilidade para outros municípios da Região Metropolitana, como Magé, Nova Iguaçu, Belford Roxo e São João de Meriti. Em comum, estão projetos que dependem de investimentos estaduais e de articulação entre diferentes cidades.