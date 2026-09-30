Exército estará nas ruas nas eleições deste domingo - Divulgação/Reprodução Rede Social

Exército estará nas ruas nas eleições deste domingoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 30/09/2026 19:25

Itaguaí e Seropédica estão entre os 15 municípios do Estado do Rio de Janeiro que receberão reforço das Forças Armadas durante o primeiro turno das Eleições de 2026, marcado para o próximo domingo 4 de outubro. A operação terá a participação de 6.732 militares e foi planejada para ampliar a segurança durante a votação.

O planejamento da operação foi apresentado durante uma reunião realizada no Comando Militar do Leste, na Região Central do Rio de Janeiro, com a participação de representantes das Forças Armadas, das forças de segurança pública e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que determinou novas eleições no dia 25 de outubro ( junto com segundo turno das eleições gerais/2026) para eleger o prefeito de Itaguaí, após manter indeferimento da candidatura de Rubem Vieira de Souza, mais votado na eleição municipal, em 2024.

De acordo com o planejamento, os militares atuarão principalmente no patrulhamento de vias e no reforço da segurança durante o deslocamento dos eleitores. Também haverá presença das tropas em áreas previamente definidas pela Justiça Eleitoral.

Além dos 6.732 militares, a operação contará com 41 veículos blindados, duas aeronaves e 13 embarcações. Os equipamentos serão empregados de acordo com as necessidades logísticas e de segurança estabelecidas para cada localidade.

No Estado do Rio, a atuação das Forças Armadas abrangerá a capital e outros 14 municípios entre eles Seropédica e Itaguaí. A atuação das tropas ocorre em apoio à Justiça Eleitoral e às forças de segurança pública. Segundo o planejamento divulgado, os militares não deverão atuar diretamente dentro das seções eleitorais. O objetivo é garantir condições de segurança para o deslocamento dos eleitores e para o funcionamento dos locais definidos pela Justiça Eleitoral.

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro, quando os eleitores escolherão presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Em Itaguaí, além das eleições gerais, está prevista uma eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a realização do novo pleito após confirmar o indeferimento do registro de candidatura de Rubem Vieira de Souza, e o TRE-RJ regulamentou a votação suplementar no município.



