Exército estará nas ruas nas eleições deste domingoDivulgação/Reprodução Rede Social
Itaguaí e Seropédica terão reforço do Exército nas eleições de domingo (4)
Municípios estão entre as 15 cidades do RJ que terão tropas; operação contará com 6.732 militares para reforçar a segurança no pleito
Paes inclui Itaguaí em propostas de BRT, trem e Reta de Piranema
Candidato ao governo do Rio promete concluir a RJ-099 e ampliar a integração de Itaguaí e Seropédica ao transporte metropolitano
Operação "Vale Gás" prende três suspeitos de golpes contra idosos
Investigação aponta que grupo usava falso cadastro para obter dados e biometria de vítimas e contratar empréstimos sem autorização
Homem com mandado de recaptura é detido durante ação em Itaguaí
Polícia Militar apreendeu grande quantidade de material ilícito e um rádio comunicador durante operação na Comunidade do Sem Terra, nesta sexta-feira (25)
Após cobrança do prefeito de Itaguaí, Estado retoma obras em Piranema
DER-RJ voltou a atuar na RJ-099, em Itaguaí, com aplicação de nova camada de asfalto após cobrança pela retomada dos serviços
Polícia Civil de Itaguaí captura suspeito de roubo de motocicleta na baixada
"Tutinha" de 20 anos foi localizado em Jardim Alvorada e tinha mandado de prisão preventiva por roubo de motocicleta cometido em 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.