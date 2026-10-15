Oficina cinematográfica - Divulgação

Oficina cinematográficaDivulgação

Publicado 15/10/2026 21:48 | Atualizado 15/10/2026 21:56

O Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, recebe neste mês uma nova atividade do CineLab Itaguaí. A programação especial terá oficina de direção cinematográfica, além de ações culturais e educativas gratuitas. O projeto tem o patrocínio da Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).



A oficina foi realizada nesta quinta-feira (15), das 18h às 21h, com Leonardo Flores. A atividade integra o Circuito de Oficinas de Cinema de Guerrilha, às pessoas interessadas em conhecer as diferentes etapas da produção audiovisual.



O encontro abordou fundamentos da direção cinematográfica e o papel do diretor na construção e na condução de uma obra audiovisual. A proposta é apresentar aspectos criativos e técnicos envolvidos no desenvolvimento de uma produção, desde a interpretação do roteiro até a organização das cenas e a orientação da equipe.



A oficina é voltada principalmente a estudantes do Ensino Médio de Itaguaí e de outros municípios da Costa Verde. Não é necessário ter experiência anterior na área. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário on-line (https://forms.gle/SxTwg2Fhnuz1omtc8). O resultado será divulgado no perfil oficial @ativacaoculturalcostaverde no Instagram.



O CineLab Itaguaí é um coletivo e laboratório independente criado para fomentar a produção audiovisual local e ampliar o acesso à realização cinematográfica no município e na região. O grupo reúne profissionais e interessados em diferentes áreas do cinema e desenvolve ações de criação, experimentação e formação, com foco no trabalho colaborativo, na valorização das narrativas locais e na descentralização da produção cultural.



Dia das Crianças terá programação especial



No dia 11 de outubro, a partir das 15h, o Centro de Memória promove uma programação especial de Dia das Crianças no Shopping PátioMix Itaguaí.



As atividades incluem brincadeiras com o Palhaço Paçoca, encontro com personagens em cosplay, desenho livre e maquiagem artística. A proposta é oferecer opções de lazer e estimular a criatividade do público infantil.



Durante todo o mês de outubro, o Centro de Memória também oferecerá exposições pedagógicas, jogos artesanais, conteúdos audiovisuais e um tour interativo com óculos de realidade virtual Meta. Os vídeos imersivos apresentam um passeio por Tóquio, no Japão, e outro pela savana.



Às terças-feiras, o espaço realiza visitas guiadas pela exposição “Tuguyrape: Indígenas na Região da Costa Verde”, que aborda a presença e a trajetória dos povos indígenas no território.



A programação inclui ainda a ação permanente de troca de livros. Os visitantes podem deixar uma obra no espaço e levar outro exemplar para casa.



Todas as atividades acontecem no Centro de Memória, localizado no Shopping PátioMix Itaguaí. O espaço funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 15h às 21h. A entrada é gratuita e a classificação é livre.



Sobre a Vale



A Vale acredita que a cultura transforma vidas. Pelo quinto ano consecutivo, é a maior apoiadora privada da cultura no Brasil, patrocinando e fomentando projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.







Programação do mês das Crianças



15 de outubro, Oficina de Direção Cinematográfica – CineLab Itaguaí, das 18h às 21h, com Leonardo Flores, duração de três horas. Inscrições: https://forms.gle/SxTwg2Fhnuz1omtc8.



Local das atividades: Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde – Shopping PátioMix Itaguaí, Rodovia Rio-Santos, s/nº. De terça-feira a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 15h às 21h.