Todo material apreendido de boca de urna é levado à Delegacia - Divulgação//Reprodução PM

Todo material apreendido de boca de urna é levado à DelegaciaDivulgação//Reprodução PM

Publicado 05/10/2026 23:29

Cinco pessoas foram conduzidas à delegacia neste domingo (4), durante ações de fiscalização eleitoral realizadas em diferentes pontos de votação de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. As ocorrências foram registradas por policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em atuação conjunta com o Ministério Público.

Segundo as informações divulgadas pelas forças de segurança, foram realizadas três intervenções ao longo do dia, motivadas por suspeitas de prática de boca de urna. A conduta é proibida pela legislação eleitoral e consiste na tentativa de influenciar a escolha dos eleitores nas proximidades dos locais de votação.

Durante as abordagens, os agentes apreenderam 710 materiais relacionados à propaganda eleitoral. Entre os itens recolhidos estavam santinhos, cartões e adesivos utilizados durante a campanha. Também foram apreendidos R$ 650 em espécie.

As ações fizeram parte da fiscalização realizada durante o processo eleitoral no município. A presença das equipes teve como objetivo verificar possíveis irregularidades e garantir o cumprimento das regras estabelecidas para o dia da votação.

Após as intervenções, as cinco pessoas foram conduzidas para a 50ª Delegacia de Polícia (50ª DP), em Itaguaí. O material apreendido também foi encaminhado à unidade policial para registro e análise. Na delegacia, foram adotadas as medidas cabíveis para cada uma das ocorrências. A atuação conjunta entre a Polícia Militar e o Ministério Público integrou o esquema de fiscalização montado para acompanhar o processo eleitoral na cidade.

As autoridades reforçaram a importância de manter a ordem e o respeito às regras eleitorais durante o período de votação. A fiscalização busca impedir práticas que possam interferir na liberdade de escolha dos eleitores e garantir que o processo ocorra dentro das normas previstas pela legislação.

O caso permanece sob responsabilidade da Polícia Civil, que realizou os procedimentos na 50ª DP. As circunstâncias de cada uma das ocorrências deverão ser consideradas individualmente pelas autoridades competentes.