Todo material apreendido de boca de urna é levado à DelegaciaDivulgação//Reprodução PM
Cinco são conduzidos por boca de urna durante eleição em Itaguaí
Ações conjuntas do 24º BPM e do Ministério Público apreenderam 710 materiais de propaganda eleitoral e R$ 650 em dinheiro
Itaguaí e Seropédica terão reforço do Exército nas eleições de domingo (4)
Municípios estão entre as 15 cidades do RJ que terão tropas; operação contará com 6.732 militares para reforçar a segurança no pleito
Paes inclui Itaguaí em propostas de BRT, trem e Reta de Piranema
Candidato ao governo do Rio promete concluir a RJ-099 e ampliar a integração de Itaguaí e Seropédica ao transporte metropolitano
Operação "Vale Gás" prende três suspeitos de golpes contra idosos
Investigação aponta que grupo usava falso cadastro para obter dados e biometria de vítimas e contratar empréstimos sem autorização
Homem com mandado de recaptura é detido durante ação em Itaguaí
Polícia Militar apreendeu grande quantidade de material ilícito e um rádio comunicador durante operação na Comunidade do Sem Terra, nesta sexta-feira (25)
Após cobrança do prefeito de Itaguaí, Estado retoma obras em Piranema
DER-RJ voltou a atuar na RJ-099, em Itaguaí, com aplicação de nova camada de asfalto após cobrança pela retomada dos serviços
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