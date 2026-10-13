Dia 25 de outubro eleitores vão às urnas para escolher novo prefeito de ItaguaíDivulgação/Reprodução Rede Social
Eleição suplementar pode manter impasse político em Itaguaí
Votação de 25 de outubro pode terminar sem definição sobre o próximo prefeito. Impasse se arrasta desde 2024 e poderá ser novamente definido pela Justiça Eleitoral
Centro de Memória de Itaguaí oferece oficina de cinema e lazer
Programação gratuita inclui oficina de direção cinematográfica, além de exposições, jogos e experiências imersivas com realidade virtual, no Dia da Criança
Cinco são conduzidos por boca de urna durante eleição em Itaguaí
Ações conjuntas do 24º BPM e do Ministério Público apreenderam 710 materiais de propaganda eleitoral e R$ 650 em dinheiro
Itaguaí e Seropédica terão reforço do Exército nas eleições de domingo (4)
Municípios estão entre as 15 cidades do RJ que terão tropas; operação contará com 6.732 militares para reforçar a segurança no pleito
Paes inclui Itaguaí em propostas de BRT, trem e Reta de Piranema
Candidato ao governo do Rio promete concluir a RJ-099 e ampliar a integração de Itaguaí e Seropédica ao transporte metropolitano
Operação "Vale Gás" prende três suspeitos de golpes contra idosos
Investigação aponta que grupo usava falso cadastro para obter dados e biometria de vítimas e contratar empréstimos sem autorização
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