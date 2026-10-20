Imagens aéreas do calçadão de ItaguaíDivulgação/Reprodução Rede Social
Impasse político
Possível novo questionamento
A eleição suplementar busca encerrar a indefinição política e restabelecer a normalidade institucional no município. Entretanto, a situação jurídica de Kelaine Goulart pode prolongar a disputa. Caso a candidata receba a maioria dos votos, mas tenha o registro definitivamente negado pelas instâncias superiores, a definição do resultado dependerá das decisões da Justiça Eleitoral e das regras aplicáveis ao caso. O cenário poderá provocar novos questionamentos e manter a incerteza sobre o comando da prefeitura.
Assim, além de escolher o próximo prefeito, os eleitores participam de uma votação decisiva para o futuro político de Itaguaí, cujo desfecho jurídico ainda poderá influenciar a conclusão do processo eleitoral.
As eleições começam às 8h e encerram às 17h, pelo horário de Brasília.
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