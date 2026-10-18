Aumento de 60 para 128 policiais militares na segurança da população em todo o município - Divulgação/PMI

Aumento de 60 para 128 policiais militares na segurança da população em todo o municípioDivulgação/PMI

Publicado 18/10/2026 23:48

O prefeito interino de Itaguaí, Haroldo Jesus (PDT), conhecido como Haroldinho, anunciou nesta sexta-feira (16) medidas para reforçar a segurança pública no município. Entre as ações estão o aumento do efetivo da Polícia Militar, a implantação de novos destacamentos e investimentos em videomonitoramento.

Durante uma transmissão ao vivo na região do Ito e da Vila Margarida, o prefeito apresentou as iniciativas previstas em parceria com o Governo do Estado, com o objetivo de ampliar a presença policial e melhorar a cobertura de segurança nos bairros.

Uma das principais medidas é a implantação da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), no antigo Colégio Cenecista Luiz Murat. Segundo Haroldinho, a nova estrutura permitirá elevar o efetivo de aproximadamente 60 para 128 policiais militares.

O prefeito também mostrou as obras de ampliação do destacamento que atende às regiões do Ito, Vila Margarida e Jardim América. A intervenção busca fortalecer a estrutura de atendimento policial nessas localidades.

O planejamento inclui ainda novos Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPOs) nos bairros Mazomba, Chaperó, Piranema e Itimirim. A proposta é ampliar a presença dos agentes e estabelecer uma rede de proteção em diferentes pontos da cidade.

-A gente quer fazer um cordão de segurança. Segurança pública é um item essencial, e a Prefeitura tem como prioridade a parceria com o Governo do Estado - afirmou Haroldinho.



Tecnologia no monitoramento

Outra iniciativa anunciada prevê a instalação de câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Os equipamentos deverão auxiliar no monitoramento de áreas públicas e no trabalho das forças policiais, contribuindo para a identificação de pessoas e veículos que passarem pelo município e de interesse das autoridades. A adoção desses recursos tecnológicos integra o conjunto de ações planejadas pela administração municipal para reforçar o combate à criminalidade e ampliar a capacidade de resposta das equipes de segurança.

Haroldinho destacou que, embora a segurança pública seja uma atribuição do Governo do Estado, a Prefeitura pode contribuir por meio de investimentos, articulação institucional e parcerias. Segundo ele, a cooperação entre as duas esferas de governo é fundamental para atender às demandas da população.

A expectativa da administração "é fortalecer a atuação das forças de segurança em Itaguaí, especialmente nas localidades contempladas pelo planejamento. A implantação das novas estruturas e dos sistemas de monitoramento deverá seguir as etapas de execução definidas pelos órgãos responsáveis". O anúncio foi feito durante a apresentação das intervenções na região do Ito e da Vila Margarida, onde a Prefeitura também acompanha as obras de ampliação do destacamento policial.