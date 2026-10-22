Eleitores de Itaguaí votam neste domingo (25) no segundo turno para presidente, primeiro, e depois para prefeito - Divulgação/Internet

Eleitores de Itaguaí votam neste domingo (25) no segundo turno para presidente, primeiro, e depois para prefeitoDivulgação/Internet

Publicado 22/10/2026 20:14 | Atualizado 23/10/2026 15:30

A disputa pela Prefeitura de Itaguaí reúne candidatos com diferentes experiências políticas, trajetórias profissionais e propostas para enfrentar os desafios do município. Saúde, educação, transporte público, infraestrutura e geração de empregos estão entre os temas centrais do debate, em uma cidade cuja economia tem forte ligação com os setores portuário e industrial.

Haroldinho Rodrigues Jesus Neto, do PDT, é um dos nomes na disputa pela cadeira do executivo. Advogado, nascido em 15 de abril de 1988, iniciou sua trajetória política como vereador, eleito em 2016 e reeleito em 2020. Com passagem pela presidência da Câmara Municipal, ele busca ampliar sua articulação política, garantindo o desenvolvimento da cidade. Haroldinho exerce a função de prefeito interino no município de Itaguaí.

Luciano Mota, do PT, também aparece entre os nomes citados à corrida pela Prefeitura de Itaguaí, representando a esquerda tradicional. "Obras, empregos e mais oportunidades", fazem parte das suas ações para o desenvolvimento da cidade.

Marcelo Cunha, do Democratas, é Jornalista, escritor, gestor público e teólogo, disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Entre suas principais propostas, está a descentralização da administração municipal, com a criação de núcleos regionais, nos moldes de subprefeituras. Também defende a implantação do “Relógio da Transparência” em praças públicas. Na área fiscal, propõe ampliar a fiscalização dos recursos do Itaprev e dos investimentos destinados à saúde.

Kelaine Goulart, do Novo, aposta na atuação social para conquistar eleitores. Filha do ex-prefeito Abeilardo Goulart, fundou há 19 anos um instituto que atendeu 20 mil pessoas com cursos profissionalizantes, telemedicina e no esporte. Realizou mais de 10 mil castrações de animais sem recursos da prefeitura. Seu plano inclui, melhorias no transporte, assistência à saúde, capacitação profissional e contratação de mão de obra local pelo setor portuário.

Disputa Sub júdice

Kelaine concorre nessa eleição, sub júdice, aguardando o parecer final do Tribunal Superior Eleitoral. Caso seja favorável e se eleita, poderá ser a primeira mulher a governar Itaguaí.

Por dois anos

O município de Itaguaí enfrenta o desafio de transformar sua força econômica em benefícios concretos para a população. Os candidatos precisarão apresentar medidas viáveis para melhorar os serviços públicos, ampliar oportunidades de trabalho e impulsionar o desenvolvimento da cidade.

Os mais de 100 mil eleitores aptos votarão primeiro para presidente, no segundo turno e, em seguida, para prefeito, segundo informações do TRE-RJ. O candidato que vencer as eleições vai administrar a cidade nos próximos dois anos, até dezembro de 2028.