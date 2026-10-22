Eleitores de Itaguaí votam neste domingo (25) no segundo turno para presidente, primeiro, e depois para prefeitoDivulgação/Internet
Disputa Sub júdice
Por dois anos
Quatro nomes disputam a Prefeitura de Itaguaí na eleição suplementar de domingo
Saúde, transporte, emprego, núcleos regionais e desenvolvimento são prioridades para candidatos com trajetórias políticas e alianças distintas no pleito local
Itaguaí terá eleição suplementar para prefeito neste domingo
Com 100.477 eleitores aptos, município escolherá novo prefeito para mandato até 2028 no mesmo que o Brasil define seu presidente
ONG ligada a Kelaine é investigada pelo MPF por suspeitas em emendas federais
Casa do Pai recebeu mais de 9 milhões em recursos públicos e é alvo de apuração; candidata afirma não ser investigada e diz que ONG respondeu ao MPF
TSE nega liminar e mantém candidatura de Kelaine Goulart barrada em Itaguaí
Candidata do Novo recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral após decisão do TRE-RJ, mas segue com registro indeferido às vésperas da eleição suplementar de domingo (25)
Itaguaí terá aumento do efetivo policial e novos postos de segurança
Haroldinho anuncia mais policiais nas ruas, destacamentos em bairros estratégicos e câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas
Centro de Memória recebe oficina cinematográfica
Programação contou com atividade do CineLab, atrações para as crianças e experiências com realidade virtual em Itaguaí
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.