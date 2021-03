Por Lili Bustilho

Publicado 29/03/2021 13:03

ITALVA - Fiscais da Prefeitura de Italva, no Noroeste Fluminense, acabaram com uma festa realizada no local conhecido como Cachoeiro do Caboclo, na zona rural, neste fim de semana. O evento estava sendo realizado em uma área pública com cerca de 50 jovens, som alto e consumo de bebidas alcoólicas. De acordo com informações passadas aopela Coordenadoria de Ordem Públicaos participantes se organizaram por meio de um grupo de WhatsApp, sem a venda de convites, porém com o pagamento da consumação no ambiente. Ações de fiscalizações para coibirem o descumprimento do decreto municipal em vigor que proíbe , entre algumas das medidas de combate à Covid-19, aglomerações, consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas ou estabelecimentos, além de quaisquer tipo de eventos, seguem sendo realizadas na cidade.