As equipes da Secretaria de Obras já atuaram em diversas ruas e o órgão faz levantamento de outros pontos - Foto Decom/Divulgação

Publicado 29/01/2023 16:34

Itaperuna – As chuvas da última semana causaram muitos estragos em Itaperuna (RJ), danificando várias ruas nos bairros e centro da cidade; mas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Obras) tomou providências imediatas, dando sequência à operação “Tapa Buracos”, principalmente nos locais mais afetados.

As ruas já restauradas são Primeiro de Maio, no Centro (da descida da ponte do cinema até Fluminense); Reis Magos, no bairro Cehab; debaixo da ponte nova, no bairro Frigorífico; e Orlando de Oliveira Sathler, também no bairro Cehab. A Secretaria de Obras já fez levantamento, para desenvolver o trabalho nas demais áreas afetadas.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Alexandre Pereira da Silva, explica que a manutenção também busca melhorar e manter as ruas do município em boas condições, oferecendo segurança aos motoristas e pedestres; ele orienta que a secretaria conta com um WhatsApp para atender a população e quem desejar fazer alguma solicitação basta entrar em contato com o número (22) 99889 - 6388.