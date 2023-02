A contemplada é a Rua Manoel Ferreira Soares, mais uma do cronograma com foco no bairro Cehab - Foto Decom/Divulgação

Publicado 31/01/2023 20:08

Itaperuna – A proposta do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) de transformar Itaperuna, na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro, em um “canteiro de obras de qualidade” entra em mais uma fase; desta vez a contemplada é a Rua Manoel Ferreira Soares, no bairro Cehab.

A iniciativa marca a retomada do cronograma de asfaltamento, iniciada ontem (30), pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Obras) nas ruas do município. As ações de infraestrutura estão programadas de acordo com uma linha de parcerias articulada pelo prefeito Alfredão junto ao governo do Estado.

A Rua Manoel Ferreira Soares se encontrava em situação bastante ruim e a substituição do asfalto antigo já estava planejada por Alfredão. O Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura resume: “a via estava danificada e com inúmeros buracos gerava transtornos ao trânsito do local, além de causar riscos aos motoristas e pedestres”.

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, Alexandre Pereira da Silva, enfatiza: “estamos retomando com nosso cronograma de asfalto; por um período demos prioridade a outros serviços e demandas da secretaria, mas estamos de volta com o ‘Asfalto na Rua’, em breve na sua porta”.