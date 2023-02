Na postagem, o Departamento de Comunicação informa temas e identifica os palestrantes - Foto Decom/Divulgação

Publicado 01/02/2023 14:39

Itaperuna – Durante três dias, a partir desta quarta-feira (01), a prefeitura de Itaperuna (RJ) realiza a Jornada Pedagógica 2023, com transmissão ao vivo, pelo YouTube e Instagram oficiais do governo municipal. O evento é organizado pela Secretaria de Educação.

A participação presencial, no Infinity Hall, é direcionada exclusivamente aos servidores da Educação; porém, a transmissão é aberta a todos que tiverem interesse em assistir; basta acionar o YouTube ou o Instagram @prefeitura.itaperuna.

O Departamento de Comunicação (Decom) resume que “serão tês dias dedicados ao desenvolvimento pedagógico com direito a palestras, trocas de experienciais, interações e várias outras atividades”

No primeiro dia, o tema abordado está sendo “Lideranças Inspiradoras”, tendo como palestrante o professor Leandro Chaves; amanhã (02), com início às 09h, Maria Tereza Maldonado aborda “Os professores, as competências socioemocionais e BNCC (Base Nacional Comum Curricular)”.

A partir das 10h30, Fábio de C. Júnior fala sobre “Inclusão: Um compromisso com o futuro”; à tarde, com início previsto para 14h, Jean Sidcley encerra a programação do dia, com foco no tema “É possível alfabetizar na idade certa?”.

O encerramento da Jornada acontece na sexta-feira (03), às 09h, com Renato Casagrande focalizando “O novo papel do professor com a revolução que está acontecendo na educação”.