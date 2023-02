O deputado Murillo assumiu em companhia da esposa Maria Júlia e do pai Alfredo Marques, prefeito de Itaperuna - Foto Divulgação

Itaperuna – A partir desta quarta-feira (01), o interior do Estado do Rio de Janeiro – em particular, o Norte/Noroeste Fluminense – ganha força em representatividade no Congresso Nacional, com a posse do deputado federal Murillo Gouvêa; a sessão solene aconteceu no Plenário Ulysses Guimarães.

Eleito pelo União Brasil com quase 50 mil votos para os próximos quatro anos, Gouvêa representa também um marco histórico para o Noroeste: é o primeiro representante da região no Congresso, depois de quase 30 anos; ele estava acompanhado da esposa, Maria Júlia Hergue, e do pai e prefeito de Itaperuna, Alfredo Marques, o Alfredão.

O parlamentar reitera que em suas principais pautas estão desenvolvimento regional, inclusão e agricultura de todo o estado do Rio de Janeiro, em especial no Norte/Noroeste Fluminense, de onde é originário.

Foi na região que o parlamentar iniciou sua carreira política, como secretário de Governo e conquistou seu primeiro mandato para representar o estado do Rio na Câmara dos Deputados.

O parlamentar adianta: “em 2023, os planos que foram traçados vão sair do papel para mudar a realidade da nossa população; vamos trabalhar por mais obras, inclusão e saúde”.