O evento tem apoio da prefeitura e programação diversificada programada para sábado e domingo ptóximos - Foto Decom/Divulgação

Publicado 02/02/2023 17:15

Itaperuna – Moradores e turistas que estiverem neste final de semana em Itaperuna, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, terão oportunidades de curtir uma série de atividades culturais e de lazer, através do Festival Pedra Preta de Cultura.

Será sábado (04) e domingo (05), a partir das 16h, na Concha Acústica, no Centro da cidade, com apresentações de capoeira, boi pintadinho, forró, samba, folia de reis, caxambu, reggae e rap. Para o primeiro dia estão programados Momento Certo; FM Size; Willian Vilas; Grupo Glicose; Caxambu; Capoeira Sinhá Bahia; Joaquim Cipó e Percussão.

Os destaques para domingo são Bloco Menina Assanhada; Família do Samba; Andinho do Rap; Pedro Teodoro; Dany Costa e Banda; Capoeira Berimbau; Folia de Reis. A promoção é do Movimento Afro Brasileiro de Itaperuna (MOABI), com o apoio do governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa também está apoiando; dia 11 de fevereiro será no município de Natividade. Ainda no campo cultural, o governo itaperunense lembra que “fevereiro é o mês oficial da folia” e lança a campanha “Caqrnaval com prevenção tem camisinha sempre à mão”.

O alerta é feito pela Secretaria Municipal de Saúde: “Nas próximas semanas a alegria do carnaval vai contagiar a todos; serão vários dias de muita folia, diversão e interação. Por isso, nós da prefeitura de Itaperuna, fazemos um apelo: não se esqueça da camisinha; proteja-se; afinal, a gente só quer levar as boas lembranças da festa”.