Governo municipal apela à população para que ajude a combater criadouros do transmissor da dengue e outras doenças - Foto Decom/Divulgação

Governo municipal apela à população para que ajude a combater criadouros do transmissor da dengue e outras doenças Foto Decom/Divulgação

Publicado 06/02/2023 09:23 | Atualizado 06/02/2023 09:28

Itaperuna – “A única forma de prevenção do dengue é a drástica redução da população do mosquito transmissor, a zero, ou níveis muito próximos de zero”. A conclusão é do Ministério da Saúde, seguida pelo governo de Itaperuna (RJ), que já atua constantemente contra o Aedes aegypti e acaba de intensificar as ações.

A determinação do ministério é que “as vigilâncias entomológica e epidemiológica devem ser indissociáveis e, idealmente, aliadas às ações de combate ao vetor do dengue”. Por meio da Secretaria de Saúde, o município está sendo orientado: “Ajude a combater criadouros do mosquito; a dengue mata; mude sua atitude; precisamos eliminar o foco do Aedes aegypti”.

A campanha reforça que “evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya é um dever de todos nós; medidas simples podem proteger a família e ajudar a salvar vidas”. As propostas são muitas; uma é o cuidado com as lajes e calhas que podem se tornar criadouros se não forem limpas.

Evitar recipientes que possam empoçar água e servir de proliferação do Aedes; tampar corretamente as caixas de água/ manter quintais limpos, são poutras orientações, Quanto a tratamento específico contra o vírus da dengue, o ministério diz que não existe.

No entanto, são sugeridas algumas medidas preventivas, como: “tomar muito líquido para evitar desidratação e utilizar medicamentos para baixar a febre e analgésicos”. Para pacientes com dengue, ou com suspeita da doença, a orientação é procurar assistência médica.