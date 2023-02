No final da semana houve distribuição de hortaliças do projeto Mãos a Horta em unidades do CRAS - Foto Decom/Divulgação

Publicado 07/02/2023 21:07

Itaperuna – Garantir direitos e ajuda às famílias mais vulneráveis de Itaperuna (RJ) é a meta da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação do município, dentro da proposta administrativa de Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão); o prefeito acompanha de perto a maioria das ações.

A secretaria tem uma equipe muito atuante e presente e cumpriu agenda bastante intensa nos últimos dias, segundo o Departamento de Comunicação (Decom) do governo; uma das demandas foi a entrega de hortaliças do projeto Mãos a Horta, no final da semana.

A distribuição foi feita para as unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) dos bairros Aeroporto, Cehab, Surubi e Niterói. No CRAS Vinhosa, a secretaria realizou atendimentos nas localidades rurais do Valão do Cedro, Jabuticaba e Valão do Cágado, onde as famílias são acompanhadas pelos serviços, projetos e programas.

Em outra agenda, as equipes do Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) e da Patrulha Maria da Penha definiram reuniões semanais para promover ações com objetivos de contribuir na prevenção, orientação e repressão da violência contra a mulher.

Ainda no final da semana, a Assistência Social fez entrega das fotos do projeto "Retrato de Mãe"; “a iniciativa tem proposta de proporcionar as gestantes do Programa Criança Feliz um momento único”, explica o Decom em postagem, acrescentando: “a iniciativa tem o objetivo de valorizar a gestante através de um dia de beleza com manicure, cabeleireira e maquiagem e um book de fotos”.

Na sede do CRAS Horto Florestal, a secretaria reuniu os envolvidos no programa, para alinhamento e estudo, com a presença da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar e equipe multiprofissional do Hospital São José Avaí.

“A equipe da Central de Libras esteve presente nos três dias da Jornada Pedagógica, realizando a tradução simultânea das apresentações e palestras do evento”, lembra a publicação, pontuando alinhamento de atendimento com a equipe do CREAS na instituição obras sociais padre Geraldo.