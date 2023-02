Trabalhos são realizados através de uma mini usina de asfalto, visando gerar economia aos cofres públicos - Foto Decom/Divulgação

Publicado 09/02/2023 18:58

Itaperuna – Um novo cronograma de tapa buracos está definido pela prefeitura de Itaperuna (RJ) para fevereiro; é extenso e os trabalhos já foram iniciados, pela Secretaria de Obras; nesta quinta-feira (09), as demandas foram cumpridas na Avenida Cardoso Moreira (próximo ao Hospital das Clínicas).

As equipes atuaram também na Rua Buarque de Nazareth (ao lado do Colégio 10 de Maio), no Centro, e na Minas Gerais, no bairro Cidade Nova. O secretário Alexandre Pereira da Silva explica que devido ao intenso fluxo de veículos, as vias se encontravam com diversos buracos fundos que estavam causando muitos transtornos à população.

Por meio do Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, o secretário justifica que “os trabalhos são realizados através da mini usina de asfalto, que acaba gerando economia aos cofres públicos e agilidade nos trabalhos”.

Alexandre Pereira ressalta que “a secretaria tem uma programação para atender todos os bairros e acredita que logo todas as ruas estarão recuperadas”; ele assinala que a Secretaria de Obras conta sempre com a ajuda da população.

“Por isso, ao constatar uma rua com buracos ou quaisquer outras solicitações, basta entrar em contato pelo canal de comunicação de WhatsApp através do número (22) 99889-6388 ou pessoalmente na Secretaria de Obras (antigo Mercado do Produtor)”, pontua, explicando: “a solicitação gerará uma ordem de serviço (OS) e seguirá para o cronograma montado pela secretaria, de acordo com as demandas”.