Além do desconto para pagamento em cota única, a Fazenda preparou outras vantagens Foto Decom/Divulgação

Publicado 10/02/2023 19:03

Itaperuna - Contribuinte que pagar Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 em cota única, em Itaperuna (RJ), terá desconto de 10%; também pode ser efetuado em 10 parcelas, mas sem desconto. A Secretaria de Fazenda montou estrutura para facilitar o pagamento e ainda programo vantagens para quem for classificado como bom pagador.

A divulgação está sendo feita pelo Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura que especifica: desconto extra de 10% no pagamento em cota única (10 + 10 = 20%) exclusivamente aos contribuintes que estiverem em dia com seus impostos - sem débitos e parcelamentos da dívida ativa.

Outra opção de vantagem é desconto extra de 5% no pagamento em cota única (10 + 5 = 15%) para os contribuintes que estiverem em dia com os reparcelamentos da dívida ativa. A impressão do carnê ia está liberada, através de passo a passo divulgado no endereço eletrônico divulgado no portal da prefeitura.

“Para aqueles que não conseguirem imprimir o carnê, a opção é se dirigirem à sede da Prefeitura - Rua Izabel Vieira Martins, 131, no Bairro Cidade Nova (e solicitar a impressão dos boletos)", orienta o Decom, observando que o pagamento deverá ser realizado nas agencias da Caixa Econômica, Itaú ou Bradesco