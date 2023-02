Belezas naturais e as propriedades medicinais são grandes atrativos do distrito - Foto Divulgação

Publicado 13/02/2023 15:39

Itaperuna – A força do turismo na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro está na estância hidromineral do distrito de Raposo, de cenário internacional e uma dos mais procurados, tanto em razão das belezas, quanto as propriedades medicinais.

As visitas são permanentes, geralmente lotando os 1312 leitos dos hotéis; a expectativa é de que o interesse em conhecer o local aumente ainda mais, a partir do “raio-x” da estância apresentado pela Secretaria Municipal de Turismo, dentro do projeto Verão “Tô no Rio”, no posto quatro da praia de Copacabana.

A iniciativa é do governo estadual e vai até 19 de março, com atividades de terça-feira a domingo, visando fomentar a atividade turística na cidade do Rio de Janeiro e nos municípios litorâneos, durante a temporada de verão. No último sábado (11) uma equipe de Itaperuna estava presente no estande da praia carioca.

Segundo o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, na oportunidade, “turistas brasileiros, argentinos, chilenos, franceses, alemães, noruegueses, entre outros, conheceram os principais atrativos da cidade, como o Cristo Redentor e o distrito de Raposo, única estância hidromineral do Estado do Rio de Janeiro”.

Em avaliação feita recentemente, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, disse que “o projeto tem o intuito de promover os atrativos turísticos do Rio de Janeiro para o verão fazendo uma conexão da capital com o interior do Estado no espaço instagramável, no Posto 4 da Praia de Copacabana”.