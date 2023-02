As equipes estão reforçando a pintura viária, que corresponde a faixa de pedestres e quebra-molas - Foto Decom/Divulgação

Publicado 14/02/2023 15:38

Itaperuna – Cuidar da infraestrutura do município continua sendo uma das prioridades do governo de Itaperuna (RJ), com foco principal nas ruas danificadas pelas chuvas recentes. A continuidade na operação rapa-buracos está contemplando, nesta terça-feira (14) os bairros Vinhosa e Cehab.

No primeiro, as equipes da Secretaria de Obras atuam na Rua Sebastião Vasconcelos e na Estrada Mourão Filho; no Cehab a ação é cumprida na Sucena Chaia Sardela. O Departamento de Comunicação (Decom) informa que, “além dessas ruas, um levantamento já está sendo feito para que sejam identificados outros locais que também necessitam de reparo”.

Outra demanda do governo é a revitalização da sinalização viária da cidade. O Decom ressalta: “Itaperuna é uma cidade que possui alto índice de motorização, que é a relação de veículos por habitantes; diante desta realidade, a prefeitura Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão realizando um trabalho em conjunto”.

A iniciativa é voltada para a melhoria da sinalização no perímetro urbano da cidade, explica o Decom, resumindo: “as equipes estão reforçando a pintura viária - faixa de pedestres, quebra-molas; o objetivo é aumentar a segurança dos motoristas, pedestres e moradores da região”.