Uma das equipes atua na Estrada do Valão das Folhas, bastante danificada pelas últimas chuvas Foto Decom/Divulgação

Publicado 17/02/2023 11:40

Itaperuna – Por meio das Secretarias de Agricultura e de Obras, o governo municipal desdobra os trabalhos de recuperação de estradas vicinais e operação tapa buracos; a semana foi intensa, com uma das equipes atuando na Estrada do Valão das Folhas, bastante danificada pelas chuvas.

A medida atendeu a solicitações de moradores da localidade, principalmente produtores rurais; também foram realizadas ações para facilitar o escoamento das águas com a instalação de novas manilhas; segundo o Departamento de Comunicação (Decom), a demanda é cumprida periodicamente pela prefeitura.

“A medida visa dar melhor qualidade de vida aos moradores do campo e facilitar o escoamento da produção agrícola”, justifica o Decom, apontando ainda que a Secretaria de Obras continua com seu trabalho de recuperação das ruas e avenidas da cidade.

Quarta-feira (15), uma equipe esteve na Avenida Deputado Cory de Campos Pillar, no bairro Cidade Nova: “em breve o trabalho alcançará outros bairros e distritos”, adianta o Decom, acrescentando que a Secretaria de Obras realiza reparo na rede de esgoto do bairro Cidade Nova.

Os trabalhadores já estiveram no bairro esta semana, para atender solicitação dos moradores, na Rua Luiz Eugênio Monteiro de Barros, onde realizaram a troca das manilhas da rede de esgoto da região.

“A prefeitura vem realizando os serviços de manutenção em toda a cidade”, destaca o Decom, pontuando: “o objetivo é também mostrar que a administração pública está ao lado da população atenta aos seus problemas mais urgentes”.