Os convênios foram assinados no final da última semana, entre representantes das entidades e do governo Foto Decom/Divulgação

Publicado 20/02/2023 15:18

Itaperuna – A rede de creches do município para o período letivo de 2023 já está definida pelo governo de Itaperuna (RJ), por meio de convênios assinados pela Secretaria de Educação.

O órgão considera a ação “uma importante alternativa para atender a alta demanda de alunos, com isso, instituições de ensino se tornam parceiras do executivo municipal, absorvendo alunos da rede pública do município”.

Estão envolvidas nos convênios: Associação Beneficente Ana Beatriz; Associação Beneficente Conceição Rodrigues da Fonseca; Associação Beneficente Maria Faustina dos Santos Silva.

Ainda passam a ser conveniadas a Associação Beneficente Estrela Brilhante; Associação Beneficente Tida Faria; Centro Educacional Criarte; Centro Educacional CEIFA; Clamor, Obras Sociais e Educacionais.

Também integram à rede: Instituto Filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue; Associação de Moradores do Bairro Niterói (AMONI); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); Centro Sócio Cultural Nossa Senhora do Rosário de Fátima; Lar Bezerra de Menezes.

Participaram da cerimônia o secretário de Educação, Oliver Barros, e a subsecretária Fabiana França, e representantes das instituições conveniadas e do legislativo municipal.