A limpeza das galerias é realizada pela equipe da Secretaria de Obras em vários pontos do município - Foto Decom/Divulgação

Publicado 22/02/2023 13:34

Itaperuna – A Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária, vem intensificando ações visando atualizar as equipes municipais de vigilância epidemiológica e ambiental sobre o Panorama das Arboviroses (dengue, zika e febre chikungunya) no Estado do Rio de Janeiro e transmitir informações sobre o recém-lançado Painel Estadual Dengue.

A região Noroeste Fluminense já foi contemplada, mas está programado desdobramento nos 92 municípios desde o último 13, com cronograma até 27 de março, para a segunda fase do treinamento, por meio da capacitação para manejo clinica dos pacientes com dengue e as demais arboviroses, também de forma virtual.

Independente da programação do Estado, o município de Itaperuna investe pesado contra o Aedes aegypti, cuidando para que não haja espaço à procriação do mosquito; uma das iniciativas é a limpeza das galerias de águas pluviais, trabalho realizado pela Secretaria de Obras.

Na véspera do carnaval a equipe atuou no distrito de Comendador Venâncio; além da limpeza, a população é orientada a evitar jogar nas ruas material que possa causar problemas nas galerias, como inundações em períodos de chuvas.

O Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura explica que “os trabalhos de manutenção acontecerão por todo o ano e são fundamentais na prevenção de doenças e inundações, além de melhorar a qualidade de vida da população”.

O processo se resume no slogan “Aqui o Aedes aegypti não se cria!”, que o governo municipal, definiu desde o início da administração Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), reforçado pelo apelo: “evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya é um dever de todos nós”.

A campanha busca sensibilizar a população: “medidas simples podem proteger sua família e ajudar a salvar vidas; mantenha bem tampados as caixas, tonéis e barris de água; coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada; não jogue lixo em terrenos baldios”.

Outros pontos apontados como importantes são: ao guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha-as sempre com a boca para baixo; evitar acúmulo de água em vasos com plantas: “fiquem de olho e nos ajudem nessa batalha”, reforça o Decom.